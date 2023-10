Anderson Barbosa coordena campanha vitoriosa ao Conselho Tutelar

Destaque nas eleições para o Conselho Tutelar de Americana,

ocorrida no último domingo (01/10), a campanha de Renata Fagionato, terceira mais votada com 878 votos, foi coordenada pelo jornalista Anderson Barbosa, que já coordenou campanhas para o legislativo e executivo.

A eleição renovou o quadro de conselheiros com novos nomes para ocupar as 5 vagas existentes.

O Conselho Tutelar de Americana foi renovado nesta eleição. Apenas um conselheiro conseguiu a reeleição. Um outro nome ficou na suplência, mas nos últimos mandatos dificilmente aconteceram afastamentos dos ocupantes dos cargos.

