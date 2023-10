No lugar dos guarda-chuvas, calçadão vai ganhar decoração de Natal

O calçadão de Americana deve receber nas próximas semanas a tradicional decoração natalina. Os enfeites serão colocados no lugar dos guarda-chuvas, que foram danificados com as chuvas intensas dos últimas dias.

Ao Portal Novo Momento, a Associação Comercial (ACIA) confirmou que tem interesse em decorar os locais onde estavam os guarda-chuvas com a decoração de Natal, no entanto aguarda por parcerias com os comerciantes.

Com premiações e sorteios a ACIA (Associação Comercial e Industrial de Americana) deve realizar diversos eventos na programação dos atrativos de fim de ano na região do Calçadão da cidade.

