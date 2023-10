Av Bandeirantes e Antonio Pinto Duarte ganham defensas metálicas

A Prefeitura de Americana, por meio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), iniciou nesta terça-feira (3) a instalação de defensas metálicas (guardrails) nas avenidas Antônio Pinto Duarte, na região do portal de entrada da cidade, e Bandeirantes, nas margens do Ribeirão Quilombo.

“Essa medida visa proteger pedestres, motoristas e ciclistas que trafegam diariamente pelos locais, principalmente, próximo ao Ribeirão Quilombo”, disse o secretário adjunto de Trânsito, Marcelo Giongo.

A instalação do equipamento de proteção foi finalizada na entrada da cidade, próximo ao letreiro. Na Avenida Bandeirantes, ao lado da alça do Viaduto Ministro Ralph Biasi, o serviço deverá ser concluído nesta quarta-feira (4).

