Quem é esse Pokémon? É o McLanche Feliz! Os mestres Pokémon

de plantão já podem comemorar, porque chegaram às caixinhas novos brinquedos dessa que é uma das franquias mais queridas do mundo.

Os Pokémon Trading Cards estão novamente nos restaurantes do Méqui para proporcionar muita diversão em família. Desta vez, as cartas temáticas trazem personagens de Pokémon Scarlet and Violet, adição mais recente dos jogos de videogame que conquistaram uma legião de fãs.

Ao todo, são 12 opções de conjuntos que variam de acordo com a cor e o Pokémon de destaque. Cada um contém:

● 1 Caixa de cartolina;

● 4 Trading Cards Pokémon sortidos, sendo 12 desenhos diferentes ao todo;

● 1 Moeda de cartolina;

● 1 Código QR que traz uma experiência digital;

● Folha de instrução para jogar.

Em 2021, a Arcos Dorados, franquia que opera a marca McDonald’s na América Latina e Caribe, anunciou a meta de, a partir de 2025, oferecer brinquedos 100% sustentáveis no McLanche Feliz, como parte da estratégia regional Receita do Futuro, que visa reduzir o impacto da companhia no meio ambiente.

Avançando com esse compromisso, os brinquedos do McLanche Feliz Pokémon são completamente feitos de papel e cartolina, uma tendência da rede de progressivamente incluir brinquedos compostos de materiais renováveis, reciclados e certificados.

Além disso, os cards estão aliados ao cardápio do McLanche Feliz, que está em constante evolução e oferece opções de baixo teor de sódio, gorduras e açúcares, e já podem ser encontrados nos restaurantes McDonald’s de todo o Brasil, através dos canais de atendimento, seja pelo Peça e Retire, Drive-Tudo ou no próprio restaurante, pelos Totens de autoatendimento e no balcão. Também é possível garantir os brinquedos sem sair de casa, basta pedir pelo app do McDonald’s e aproveitar o McDelivery!