Vereadores têm ‘discussão acalorada’ por contas rejeitadas do ex-prefeito Denis Andia

Uma das contas (2016) rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) do ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Denis Andia (MDB), motivou uma discussão acalorada entre os vereadores Arnaldo Alves (PSD) e Isac Motorista (Republicanos).

Segundo fontes informaram o NM, a conversa aconteceu no café ao lado do plenário. A dupla teria se exaltado ao debater sobre as contas que devem ser votadas pelos vereadores.

O vereador Arnaldo, presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Economia teria cobrado Isac por um relatório que está pendente e que está “impedindo” que as contas sigam para votação em plenário. A cobrança de Arnaldo não teria agradado Isac, que rebateu.

A votação das contas rejeitadas de Denis gera grande expectativa entre os parlamentares e sempre causa alvoroço quando colocada em pauta. As contas de 2015, também rejeitadas pelo (TCE), foram aprovadas pelos vereadores no último mês de maio. O burburinho da vez é que as próximas contas a entrarem para votação podem não ter o mesmo resultado.

Logo após o ocorrido, a dupla já estava “de bem”.

