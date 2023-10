A agenda cultural de outubro traz como destaque a festa Outubeer

Americana, na Revirada Regional de Cultura, entre os dias 12 e 14, na Fidam (Feira Industrial de Americana). A programação conta ainda com opções para as crianças, stand-ups e filmes de Charles Chaplin na Sessão Pontos MIS.

O mês começou com a exposição em andamento “Mutação”, do artista Cain, no MAC (Museu de Arte Contemporânea de Americana). Ele apresenta uma série de trabalhos em pintura e desenho abstratos, com formas derramadas em camadas, montanhosas e recortadas.

As obras podem ser vistas até o dia 31, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A entrada é gratuita.

O MAC fica no CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Avenida Brasil nº 1.293.

1/10

No dia primeiro dia do mês, o Teatro Lulu Benencase abriu as portas para o musical infantil “Encanto – O Musical JR”. O espetáculo conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em uma casa mágica, em uma cidade vibrante, em um lugar maravilhoso conhecido como um Encanto.

4/10

O MAC recebe, no dia 4, a Oficina Pontos MIS – Eu Animo! Experiências De Animação Stop Motion com vários materiais. O curso será das 9h às 13h e as inscrições podem ser feitas pelo email mac@americana.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3408-4825. A participação é gratuita, a partir dos 7 anos de idade.

6/10

Americana terá também stand-up em outubro. No dia 6, o Teatro Lulu Benencase recebe “Assim Caminha A Humanidade”, com Renato Albani, em duas apresentações: às 19h e às 21h.

Renato Albani tem em seu currículo participações no programa Tudo é Possível, com Ana Hickman, The Noite, com Danilo Gentili, Roberto Justus Mais, além de shows no canal Comedy Central.

Ingressos entre R$ 50 e R$ 100, já disponíveis na bilheteria, de segunda a sábado, das 9h às 17h, ou no site: www.entravip.com.br. A classificação é de 16 anos.

8/10

No dia 8, é a vez do stand-up “Hermanoteu Na Terra De Godah”, com a Cia. Melhores do Mundo. Serão duas apresentações no Teatro Lulu Benencase, às 17h e às 19h.

Seis atores revezam-se em dezenas de personagens e aprimoram uma de suas principais características: improvisando sobre fatos da atualidade, aproximam o passado do presente pela comodidade. O espetáculo conta ainda com a participação especial do humorista Chico Anysio, interpretando Deus (com textos em off).

Ingressos já à venda na bilheteria, com preços entre R$ 50 e R$ 100, e também no site www.entravip.com.br.

9/10

A Sessão Pontos MIS do dia 9 apresenta o filme “O Imigrante”, de Charles Chaplin, lançado em 1917. A sessão é às 19h30, no MAC (Museu de Arte Contemporânea). A classificação é livre e a exibição é gratuita.

10/10

O Teatro Lulu Benencase recebe, no dia 10, a peça infantil – “A Dama e o Vagabundo” em duas sessões: às 9h30 e às 14h. Os ingressos custam de R$ 20 a R$ 40 e já podem ser adquiridos na bilheteria ou no site www.entravip.com.br.

12/10

No Dia das Crianças, a Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi se apresenta no Mercado Municipal, às 9h, com música infantil, folclórica e MPB. A entrada é gratuita.

12/10

Outro destaque no dia 12 é a apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal de Americana – Especial Dia Das Crianças: “Filmes e Games”, às 19h30, no Teatro Lulu Benencase. Serão apresentadas trilhas sonoras de vários títulos famosos.

É preciso retirar o ingresso com antecedência na bilheteria, trocando por 1 litro de óleo ou 1 kg de arroz, que serão doados para o Fundo Social de Solidariedade de Americana.

12 a 14/10

O grande destaque do mês é a festa Outubeer Americana, com três dias de duração, na Revirada Regional de Cultura, na Fidam (Feira Industrial de Americana). O evento contará com 12 opções de gastronomia, 12 cervejarias artesanais e diversas atrações musicais, nos seguintes horários: quinta-feira (12), do meio-dia às 22h; sexta-feira (13), das 15h às 22h; e sábado (14), do meio-dia às 22h. A entrada será solidária, com a doação de um quilo de alimento para o Fundo Social de Americana.

14/10

O espetáculo de ballet “A Fábrica De Brinquedos” é a atração no Teatro Lulu Benencase no dia 14, às 20h. A apresentação é dos alunos da Escola “Ballet Giovana Menuzzo”, da cidade de Sumaré. Ingressos de R$ 45 a R$ 90, já disponíveis na bilheteria do teatro ou no site www.entravip.com.br.

15/10

No dia 15, o Teatro Lulu Benencase recebe o stand-up “Tô De Plantão 2”, com Diego Besou, às 19h O novo show do humorista é um olhar sem igual para o mundo da saúde. Com uma experiência de mais de uma década dentro de hospitais, o ator traz à vida diferentes personagens em situações hilárias.

Diego mostra o lado humano e divertido das profissões da saúde, respeitando a importância e seriedade do trabalho realizado nessa área. Os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 80 e podem ser adquiridos com antecedência na bilheteria do teatro, ou pelo site www.entravip.com.br

16/10

O MAC (Museu de Arte Contemporânea de Americana) traz mais uma obra de Charles Chaplin por meio da Sessão Pontos MIS. É o filme “O Garoto”, de 1921, com exibição gratuita no dia 16, às 19h30. A classificação é livre.

17/10

A cerimônia de entrega do Prêmio Cultural de Americana 2023 será no dia 17, no Teatro Lulu Benencase, às 19h30. Serão premiados trabalhos apresentados por artistas e grupos artísticos às câmaras setoriais de Dança; Literatura; Cultura Popular Brasileira, Afro-Brasileira e Artesanato; Teatro; Música; Fotografia, Cinema, Vídeo e Mídia Eletrônica, e Artes Plásticas.

A edição de 2023 teve como tema “A arte como base da democracia e transformação da sociedade”. A entrada é gratuita. Os ingressos podem ser retirados com antecedência, na bilheteria do teatro.

21/10

A tradicional Feira de Artesanato Ameriart será realizada no dia 21, das 9h às 15h no CCL (Centro de Cultura e Lazer). A exposição reúne produtos criados por artesãos da cidade, como patchwork, bordados, patch apliquê, pintura, decoupagem em caixas, vidros e madeiras, arranjos de flores, artigos de decoração, arranjos com plantas, sabonetes e aromatizadores, crochês, artigos religiosos e bijuterias, entre outros materiais. A entrada é gratuita.

21 e 22/10

A Cia. Twist apresenta o espetáculo de dança “Entrelinhas – a vida contada com seus atalhos e retalhos”, no Teatro Lulu Benencase. As duas apresentações serão às 20h. Os ingressos custam entre R$ 50 e R$ 100, à venda na bilheteria ou pelo site www.entravip.com.br.

23/10

“Em Busca do Ouro” é o destaque da Sessão Pontos MIS, no dia 23, às 19h30, no MAC (Museu de Arte Contemporânea). A entrada é de graça. A obra de Charles Chaplin foi realizada em 1925 e tem classificação livre.

26/10

O Teatro Lulu Benencase apresenta, no dia 26, o stand-up “Fora Da Caixinha”, com Padre Patrick, em duas sessões: às 19h e às 21h.

Padre Patrick viu sua vida atrair holofotes aos 34 anos, quando meteoricamente ganhou visibilidade nacional, após oito anos dedicados ao sacerdócio. Se tornou um fenômeno nas redes sociais, onde leva diariamente mensagens de fé, de forma bem-humorada e uma inusitada interatividade, que chama atenção do público.

Com muita leveza e naturalidade, passou a humanizar a fé, falando de religião com uma característica irreverência, que sempre se faz presente. Os ingressos custam entre R$ 35 e R$ 70, à venda na bilheteria ou pelo site www.entravip.com.br.

28 e 29/10

A Physical Center Academia apresenta o “32º Espetáculo de Dança – O tempo é agora”, no Teatro Lulu Benencase. No dia 28, a apresentação será às 19h, e no dia 29, às 17h30. Ingressos entre R$ 50 e R$ 100 já disponíveis na bilheteria do teatro ou pelo site www.entravip.com.br.

30/10

A última Sessão Pontos MIS de outubro apresenta o filme “Luzes Da Cidade”, de 1931, de Charles Chaplin. A sessão é gratuita, às 19h30, no MAC (Museu de Arte Contemporânea), e a classificação é livre.

Planetário

Está aberto para outubro o agendamento para as visitações de escolas municipais, estaduais e particulares ao Planetário Digital, ao lado do OMA – Observatório Municipal de Americana.

O Planetário Digital é um instrumento que reproduz de forma artificial e científica, o céu com os seus astros, movimentos e posições idênticas àquelas encontradas no céu real, capaz de simular imagens do Sistema Solar, de asteroides, cometas e outros sistemas.

O agendamento poderá ser feito pelo telefone (19) 3408-4800, para visitas nos seguintes dias e horários: terça-feira, das 8h30 às 10h30, e quinta-feira, das 13h30 às 15h30.

O acesso ao local é pela entrada do Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghell”, localizado à Rua Abrahim Abraham, s/nº, no bairro Parque Residencial Nardini.

