O ex-prefeito Barjas Negri lidera a corrida eleitoral em Piracicaba

Levantamento do Paraná Pesquisas divulgado na semana passada mostra o ex-prefeito tem 47,5% das intenções de voto na eleição para a Prefeitura em 2024. Ele já governou a cidade por 3 mandatos, mas foi derrotado no segundo turno na eleição de 2020. Em 2º lugar está o vereador Paulo Campos (Podemos), com 9,5%.

Leia + sobre política regional

Apesar de liderar a disputa, o mercado político considera que uma eventual candidatura de Barjas muito arriscada. Ele pode sofrer reveses na Justiça Eleitoral ou mesmo desgaste por conta de condenações anteriores.

O atual prefeito, Luciano Almeida (PP), teve 4,6%. A pesquisa ouviu 716 eleitores da cidade de 12 a 15 de agosto de 2023. O grau de confiança é de 95,0% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 3,7 pontos percentuais.

A gestão de Luciano Almeida é aprovada por 22,5% dos entrevistados e rejeitada por 74,6%. Os que não souberam responder ou não opinaram somam 2,9%.

MAIS NOMES– Os deputados Alex de Madureira e Helinho Zanata têm sido sondados e sondado vereadores para entrar na disputa. Apesar de ‘forasteiros’, os dois foram bem votados no ano passado na cidade, possuem escritório local e já montam grupos para a disputa de 2024.

Zanata já foi prefeito de duas cidades da região (São Pedro e Charqueada) e é tido como um ‘avião’ da política.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP