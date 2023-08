Um ambiente concebido pela arquiteta Cristiane Schiavoni para duas ocasiões: a mesma marcenaria que propicia a bancada de trabalho para o expediente do home office – que por sua vez é acompanhada por armários, gavetas e nichos diversos –, também cede espaço para o hobby da moradora: seus projetos com a máquina de costura | Fotos: Carlos Piratininga Como usar móveis multifuncionais? Não existem padrões pré-definidos no que diz respeito à polivalência do mobiliário, porém a experiente arquiteta coloca algumas ressalvas a serem analisadas: “O primeiro passo é avaliar as dimensões do ambiente para garantir que esse móvel cumpra sua função com tranquilidade. De nada adianta um sofá-cama se ele for grande demais e atrapalhar a circulação no ambiente”, acrescenta. Outro ponto interessante é considerar o estilo do décor para combinar o móvel de forma harmônica com o restante da composição. Inspiração de móveis multifuncionais Um sofá para se jogar, sentar-se à vontade ou mesmo para deitar-se: essa foi a ideia da arquiteta Cristiane Schiavoni quando projetou a base de marcenaria que acomodou os futons. Na sala de estar de um casal super descolado, nada de uma peça alinhada com o tradicional. A concepção da arquiteta Cristiane Schiavoni foi investir na estrutura de marcenaria, com nichos que recebem itens decorativos, e que recebeu o estofamento em futon. O estilo despojado é um convite para sentar e acomodar as pernas do jeito que preferido. Além disso, embaixo do futon existe um baú que agrega mais funcionalidade ainda ao mobiliário. | Foto: Carlos Piratininga Canto alemão com baú Na arquitetura de interiores, o conhecido canto alemão ganhou notoriedade como uma resposta da marcenaria para complementar os assentos disponíveis na mesa de jantar. “Eu sou super adepta, tanto para resolver a ausência de espaços e as limitações do layout, como para presentear os moradores com mais uma opção de armazenamento, com os baús dispostos na parte interna da marcenaria. Considero o máximo!”, compartilha, entusiasmada, a arquiteta. Na sala de jantar integrada com a área social, o banco alemão, em ‘L’, contornou o design inovador da mesa de jantar. Ao erguer o estofado, surge um vão considerável para guardar aquilo que os armários não comportariam | Projeto: arquiteta Cristiane Schiavoni | Foto: Rafael Renzo Estante home office Para muitos, a realização das atividades profissionais em casa incorreu em uma questão essencial: definir o ambiente certo para trabalhar com conforto e sem interferir na rotina da casa. No apartamento de um jovem casal, a estante da sala de estar contempla a bancada, que pode ser acionada no horário de expediente. “A ideia é muito bacana, pois ao finalizar, o ato de guardar essa base já muda completamente o clima do ambiente”, analisa Cristiane.