Meche promete Escola Cívico Militar ainda 2023

O vereador de Americana Marschelo Meche promete

que desta vez a Escola Cívico Militar vai sair na cidade. Ele esteve na Alesp com o deputado Tenente Coimbra e afirmou que ainda em 2023 já será definido o local onde será a escola na cidade.

É meus queridos amigos, depois de tanta espera, finalmente conseguiremos trazer um modelo de escola CÍVICO-MILITAR para a nossa querida cidade de Americana! Até o final de 2023, iremos preparar a programação juntamente com o o nosso Prefeito Chico Sardeli, o deputado Estadual Tenente Coimbra e o Governador Tarcísio de Freitas para que Americana já em 2024, esteja em funcionamento a Escola CÍVICO-MILITAR! Como todos sabem foi uma lutar árdua, mas que valeu a pena, pois nossas crianças merecem um ensino de qualidade! Como dizem nossos “amigos” petistas, O AMOR VENCEU O ÓDIO! Chora esquerdistas, AMERICANA TERÁ ESCOLA CÍVICO-MILITAR SIM!

Léo da Padaria pede ampliação dos horários das farmácias municipais

O vereador Léo Alves, o Léo da Padaria (PV), protocolou um requerimento na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando informações ao Poder Executivo sobre a possibilidade de ampliação dos horários das farmácias municipais nas unidades de saúde.

No documento, o parlamentar explica que foi procurado por moradores que relataram a dificuldade de acesso aos medicamentos disponibilizados através das farmácias localizadas nos postos de saúde.

“Levando em consideração o atendimento de qualidade às necessidades da população, solicitei a ampliação dos horários das farmácias municipais. Muitas pessoas não conseguem retirar os remédios devido ao horário de funcionamento, que vai até as dezesseis horas”, ressalta Léo.

O autor pergunta, no requerimento, os horários de atendimento das farmácias municipais; se o setor responsável tem considerado a necessidade de ampliação dos horários de atendimento e se existe estudos para essa mudança.

