Deputado estadual coloca em funcionamento o quarto espaço físico de seu mandato na Alesp

Nesta sexta-feira, dia 8, o deputado estadual Barros Munhoz (PSD) inaugura o seu escritório político em Nova Odessa. A partir das 19h haverá a abertura oficial do espaço na Avenida Carlos Botelho, 1.085, no Jardim Santa Rosa.

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“É uma extensão do gabinete na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). Ele já tem em Itapira, Mogi-Mirim e Mogi-Guaçu. Nova Odessa será o quarto escritório político”, explicou o vereador André Faganello (Podemos).

“Está montando esse escritório pra ficar ainda mais próximo da população e poder ter atendimento de lideranças (políticas), munícipes da cidade e de região”, detalhou o vereador. “Será um canal aberto em Nova Odessa”, acrescentou.

O evento deverá ter presenças dos empresários Rosângela Piconi, Regina Pocay e José Carlos Maximiano, dos assessores parlamentares Josias Queiroz e Adriana Souza, além dos vereadores André Faganello e Paulinho Bichof, entre outras lideranças políticas.

História Barros Munhoz

Prefeito de Itapira por três vezes e sétimo mandado consecutivo de deputado estadual, Barros Munhoz foi presidente da Assembleia Legislativa por dois biênios, além de ministro da Fazenda no governo do presidente Itamar Franco.

De verbas para Nova Odessa, trouxe: R$ 270 mil para a Escola Estadual (EE) ‘Alexandre Bassora’, para climatização das salas de aula; R$ 400 mil para a Saúde, possibilitando a compra de uma van e uma nova ambulância; e R$ 300 mil para compra de ar condicionado e reforma da tela de proteção do ginásio da Etec (Escola Técnica Estadual) Ferrúcio Humberto Gazzetta.

Anteriormente, conquistou R$ 250 mil para equipamentos da Casulo, R$ 100 mil pata veículo da Apae, R$ 100 mil para equipamentos da Geriátrica e R$ 100 mil para o Centro de Referência da Mulher. “Houve também verbas enviadas em anos anteriores e que fizeram a diferença para Nova Odessa. Já são mais de 2 milhões de reais destinados à cidade”, destacou Paulo Bichof.

Barros Munhoz também tem tratado junto a órgãos estaduais a doação de rejeitos asfálticos da concessionária CCR AutoBAn, a doação de área do Instituto de Zootecnia (IZ) para o município e realizou visita ao Centro TEA Paulista, para saber mais sobre o equipamento dedicado a pessoas com Transtorno do Espectro Autista.

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