Evento terá apresentações de alunos de escolas de dança da cidade, nesta terça-feira (5), às 20h; evento integra a Semana Cultural de maio, promovida pela Prefeitura

As mamães de Hortolândia vão se emocionar com o talento das suas crianças em cima do palco.

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O projeto +Dança comemora o Dia das Mães com apresentações de alunos de escolas de dança da cidade. O evento será nesta terça-feira, dia 5, às 20h, no Teatro Elizabeth Keller de Matos, que fica dentro da Unidade Cultural Arlindo Zadi, localizada na rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda. O projeto integra a Semana Cultural de maio, promovida pela Prefeitura.

Crianças e coreografias

As coreografias serão apresentadas por dançarinos infantis da escola de dança Studio Danç´Art e da escola Primeiro Mundo. O projeto contará ainda com participações de outras instituições do município.

Além de oferecer entretenimento, a Semana Cultural de Hortolândia estimula a prática de boas ações sociais. Em todos os eventos da semana, a população pode doar alimentos, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade, órgão da Prefeitura.