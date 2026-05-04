O criador de conteúdo e ex-fisiculturista Rafa Marttinz, de 24 anos, chamou atenção ao afirmar que passou a usar tadalafila antes dos treinos, incluindo o medicamento em shakes consumidos no pré-treino. Conhecida pelo uso ligado ao desempenho sexual, a substância foi adaptada por ele dentro da rotina fitness, com foco em desempenho estético e resposta muscular durante os exercícios.

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A prática começou a partir de testes feitos pelo próprio influenciador. Inserido em uma rotina comum no universo da musculação, em que praticantes buscam novas formas de potencializar o treino, ele conta que foi ajustando o pré-treino até chegar à combinação atual. “Eu comecei testando no dia a dia pra ver como meu corpo reagia. Com o tempo, mantive porque senti diferença na resposta do músculo durante o treino”, relata.

Segundo Rafa, o principal efeito percebido está na vascularização e no volume muscular ao longo da atividade. Ele afirma que o corpo responde de forma mais intensa durante o treino. “O músculo fica mais cheio, mais vascularizado, parece que responde mais rápido. Foi essa sensação que fez eu continuar usando”, diz.

Mesmo reconhecendo a finalidade original da tadalafila, ele afirma que ressignificou o uso dentro da própria rotina.

Fala o Ex-fisiculturista

“Muita gente usa pra sexo, eu só levei pra academia. Pra mim funciona no treino e faz sentido desse jeito”, afirma.

A escolha, segundo ele, faz parte de uma lógica de adaptação individual comum entre praticantes de musculação, que testam diferentes estratégias em busca de resultado. “Pra mim funciona no treino. Eu adaptei pra minha rotina e sigo assim”, conclui.