Por muito tempo associado apenas ao tempero de saladas, o vinagre vive um novo momento no mercado brasileiro. Impulsionado por mudanças no comportamento de consumo, o ingrediente tem ampliado sua presença na rotina das pessoas ao assumir funções que vão da gastronomia ao bem-estar, passando até por cuidados com o lar e plantas.

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A transformação acompanha um consumidor mais atento à qualidade dos alimentos, à origem dos produtos e aos impactos das escolhas no dia a dia. Nesse cenário, o vinagre deixa de ser um item básico e passa a ocupar um espaço mais sofisticado e versátil, com opções que exploram diferentes perfis sensoriais e atendem a diversas finalidades.

“Temos observado um aumento significativo na procura por diferentes tipos de vinagres. As pessoas estão mais interessadas em experimentar, entender combinações e buscar uma alimentação mais equilibrada”, afirma Rodrigo Margoni, especialista em vinagres.

 

Vinagre

Spraying and moistening the leaves of the plant. Cropped image of woman holding clear glass spray bottle in one hand to water flower pot and showing plant leaf in other hand.

Essa mudança se reflete diretamente na ampliação da variedade disponível no mercado. Hoje, é possível encontrar desde versões mais clássicas, como os vinagres de vinho e de maçã, até opções aromatizadas, frutadas e com perfis mais delicados ou adocicados, como os derivados de frutas (limão siciliano) e os balsâmicos.

Na prática, a escolha do vinagre ideal passa a considerar não apenas o tipo de preparo, mas também o estilo de quem cozinha. Enquanto versões mais suaves combinam com saladas e pratos leves, opções mais intensas são indicadas para carnes, marinadas e receitas mais elaboradas. Já os vinagres com notas adocicadas ganham espaço inclusive em sobremesas e combinações criativas.

Além do sabor, a funcionalidade também contribui para esse novo posicionamento. A acidez, principal característica do vinagre, desempenha um papel importante no equilíbrio dos pratos, realçando sabores e reduzindo, muitas vezes, a necessidade de outros temperos, como o sal. Esse fator se conecta diretamente à busca por uma alimentação mais leve e saudável.

Outro movimento relevante é o avanço dos produtos naturais e orgânicos. Dados recentes mostram que quase metade dos brasileiros já consome itens orgânicos, e uma parcela significativa está disposta a pagar mais por produtos que priorizam qualidade, sustentabilidade e processos mais responsáveis. Nesse contexto, vinagres produzidos de forma natural e sem aditivos ganham destaque e reforçam o alinhamento com esse novo perfil de consumo.

A inovação também tem papel estratégico nesse mercado. Novas combinações e formulações surgem como resposta à demanda por praticidade e diferenciação, trazendo ao consumidor produtos que unem conveniência, sabor e apelo saudável.

Mas o crescimento do vinagre não se limita à cozinha. O ingrediente vem conquistando espaço em outras áreas do cotidiano, como na jardinagem, onde pode auxiliar no equilíbrio do pH do solo e no controle de pragas, e na limpeza doméstica, sendo utilizado como alternativa natural para higienização e neutralização de odores.

O vinagre de maçã, em especial, se destaca como símbolo dessa multifuncionalidade.

Além do uso culinário, ele é frequentemente associado a benefícios ligados ao bem-estar e também aparece em rotinas de cuidados pessoais, especialmente capilares. Ainda assim, especialistas reforçam a importância do uso adequado e, quando necessário, com orientação profissional.

Para Rodrigo Margoni, o cenário aponta para uma consolidação desse movimento. “O vinagre deixou de ser apenas um coadjuvante e passou a ter protagonismo. Hoje, ele está conectado a um estilo de vida mais consciente, versátil e atento à qualidade”, afirma.

Com tantas possibilidades, o ingrediente se reinventa e acompanha a evolução do consumidor brasileiro, mostrando que, na prática, ter mais de um tipo de vinagre em casa deixou de ser excesso e passou a ser repertório.

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