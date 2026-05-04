Por muito tempo associado apenas ao tempero de saladas, o vinagre vive um novo momento no mercado brasileiro. Impulsionado por mudanças no comportamento de consumo, o ingrediente tem ampliado sua presença na rotina das pessoas ao assumir funções que vão da gastronomia ao bem-estar, passando até por cuidados com o lar e plantas.

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A transformação acompanha um consumidor mais atento à qualidade dos alimentos, à origem dos produtos e aos impactos das escolhas no dia a dia. Nesse cenário, o vinagre deixa de ser um item básico e passa a ocupar um espaço mais sofisticado e versátil, com opções que exploram diferentes perfis sensoriais e atendem a diversas finalidades.

“Temos observado um aumento significativo na procura por diferentes tipos de vinagres. As pessoas estão mais interessadas em experimentar, entender combinações e buscar uma alimentação mais equilibrada”, afirma Rodrigo Margoni, especialista em vinagres.

Essa mudança se reflete diretamente na ampliação da variedade disponível no mercado. Hoje, é possível encontrar desde versões mais clássicas, como os vinagres de vinho e de maçã, até opções aromatizadas, frutadas e com perfis mais delicados ou adocicados, como os derivados de frutas (limão siciliano) e os balsâmicos.

Na prática, a escolha do vinagre ideal passa a considerar não apenas o tipo de preparo, mas também o estilo de quem cozinha. Enquanto versões mais suaves combinam com saladas e pratos leves, opções mais intensas são indicadas para carnes, marinadas e receitas mais elaboradas. Já os vinagres com notas adocicadas ganham espaço inclusive em sobremesas e combinações criativas.

Além do sabor, a funcionalidade também contribui para esse novo posicionamento. A acidez, principal característica do vinagre, desempenha um papel importante no equilíbrio dos pratos, realçando sabores e reduzindo, muitas vezes, a necessidade de outros temperos, como o sal. Esse fator se conecta diretamente à busca por uma alimentação mais leve e saudável.

Outro movimento relevante é o avanço dos produtos naturais e orgânicos. Dados recentes mostram que quase metade dos brasileiros já consome itens orgânicos, e uma parcela significativa está disposta a pagar mais por produtos que priorizam qualidade, sustentabilidade e processos mais responsáveis. Nesse contexto, vinagres produzidos de forma natural e sem aditivos ganham destaque e reforçam o alinhamento com esse novo perfil de consumo.

A inovação também tem papel estratégico nesse mercado. Novas combinações e formulações surgem como resposta à demanda por praticidade e diferenciação, trazendo ao consumidor produtos que unem conveniência, sabor e apelo saudável.

Mas o crescimento do vinagre não se limita à cozinha. O ingrediente vem conquistando espaço em outras áreas do cotidiano, como na jardinagem, onde pode auxiliar no equilíbrio do pH do solo e no controle de pragas, e na limpeza doméstica, sendo utilizado como alternativa natural para higienização e neutralização de odores.

O vinagre de maçã, em especial, se destaca como símbolo dessa multifuncionalidade.

Além do uso culinário, ele é frequentemente associado a benefícios ligados ao bem-estar e também aparece em rotinas de cuidados pessoais, especialmente capilares. Ainda assim, especialistas reforçam a importância do uso adequado e, quando necessário, com orientação profissional.

Para Rodrigo Margoni, o cenário aponta para uma consolidação desse movimento. “O vinagre deixou de ser apenas um coadjuvante e passou a ter protagonismo. Hoje, ele está conectado a um estilo de vida mais consciente, versátil e atento à qualidade”, afirma.

Com tantas possibilidades, o ingrediente se reinventa e acompanha a evolução do consumidor brasileiro, mostrando que, na prática, ter mais de um tipo de vinagre em casa deixou de ser excesso e passou a ser repertório.