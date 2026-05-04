A Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro Jardim Alvorada, em Americana, promoveu na semana passada mais um encontro do grupo de gestantes da unidade, com foco no cuidado, aprendizado e acolhimento das mulheres. A ação é realizada mensalmente, com o objetivo de orientar as futuras mães durante o pré-natal, esclarecer dúvidas e promover a troca de experiências, contribuindo para uma gestação mais segura, consciente e saudável.

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O grupo é organizado pela enfermeira Cláudia Demarchi e, na atividade desta semana, contou com a participação especial da enfermeira Suelen Vieira, do Programa Mamãe Nenê. Os assuntos abordados incluíram cuidados com as mamas, amamentação e orientações essenciais sobre desengasgo do bebê, conhecimentos que salvam vidas e fortalecem o vínculo entre mãe e filho.

Espaço na ESF

“Esse é um espaço muito importante para acolher as gestantes, ouvir suas dúvidas e compartilhar orientações seguras. Nosso objetivo é que elas se sintam preparadas e confiantes para esse momento tão especial, com informações que fazem diferença tanto na gestação quanto nos primeiros cuidados com o bebê”, explicou a enfermeira Cláudia.

“Fortalecer ações de educação em saúde, como o grupo de gestantes, é fundamental para promover qualidade de vida desde o início. Esse acompanhamento mais próximo contribui para prevenir complicações e garantir mais segurança para as mães e os bebês atendidos na rede municipal”, ressaltou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.