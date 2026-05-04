Atividade incluiu palestras educativas sobre respeito, consentimento e proteção, organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher

Na última quarta-feira (29), 170 alunos da Escola Estadual João Thienne participaram de uma visita guiada à exposição “Sapatos Vermelhos – Os Passos que Elas Deixaram de Dar”, realizada no Paço Municipal de Nova Odessa. Além da apreciação da mostra, os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio participaram de um ciclo de palestras educativas voltadas à conscientização e prevenção da violência contra a mulher.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A programação contou com a participação de Franciele Lins, filósofa, cientista social e estudiosa em violência de gênero, que abordou a origem e os aspectos estruturais da violência. Na sequência, as servidoras municipais do CRI (Centro de Referência em Infectologia), Paula Mestriner e Mariana Garrote, apresentaram o protocolo de atendimento às vítimas de violência sexual, destacando a importância do acolhimento adequado e do atendimento humanizado.

Já a coordenadora do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), Solange Paulon, e a coordenadora do CRESAM (Centro de Referência de Saúde da Mulher), Cristiane Mareschi, falaram sobre os serviços de proteção oferecidos pela rede pública, detalhando os fluxos de atendimento e os canais de apoio disponíveis no município. “O evento agregou um valor significativo ao crescimento e ao senso crítico dos alunos”, afirmou a coordenadora pedagógica da escola, professora Simone Massom.

Sobre a exposição em Nova Odessa

A exposição, que reúne calçados pintados de vermelho como símbolo das mulheres vítimas do feminicídio, foi inspirada na obra da artista mexicana Elina Chauvet e idealizada por alunas formadas no curso de Promotoras Legais Populares (PLP) de Hortolândia.

Em Nova Odessa, a edição foi organizada em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e permaneceu aberta de 27 a 29 de abril, com entrada gratuita. “Essa ação faz parte do empenho contínuo que estamos tendo na promoção de ações de conscientização e no combate à violência contra a mulher, fortalecendo a rede de proteção e incentivando o diálogo junto à comunidade”, disse a presidente do Conselho, Natália Lins.