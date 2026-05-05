A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste informa que o serviço de coleta de lixo está regularizado em todo o Município e segue operando normalmente, conforme o cronograma habitual de dias e horários já conhecido pela população.

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A normalização do serviço foi concluída após a implantação da nova operação de coleta, executada pela empresa Forty Construções e Engenharia, contratada por meio de licitação. Desde o início da nova etapa, a Prefeitura acompanhou de forma contínua a execução dos trabalhos, com reforço operacional, ampliação da capacidade de atendimento, substituição de contêineres e atuação em pontos estratégicos previamente mapeados pela Secretaria de Meio Ambiente.

Ao longo dos últimos dias, a operação contou com nova frota, formada por cinco caminhões de coleta por turno, além de equipamentos de apoio, garantindo maior eficiência e agilidade no atendimento das demandas do município. Paralelamente, contêineres foram substituídos por estruturas novas, com capacidade de 1 metro cúbico, destinadas exclusivamente ao descarte de resíduos orgânicos.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Cléber Canteiro, o acompanhamento diário permitiu a reorganização completa da logística e a regularização integral do serviço. “Conseguimos concluir a normalização da coleta em toda a cidade após esse período de transição e reforço operacional. Agora, o serviço segue regularizado e dentro do cronograma estabelecido, oferecendo mais eficiência e previsibilidade para a população”, afirmou.

O prefeito Rafael Piovezan destacou o esforço da Administração Municipal para assegurar uma operação mais moderna e adequada às necessidades do município.

Chefe da prefeitura se pronuncia

“Hoje, Santa Bárbara conta com uma nova estrutura de coleta, com equipamentos modernos, maior capacidade operacional e condições adequadas para atender a demanda da cidade”, ressaltou.

A Prefeitura reforça a orientação para que os moradores respeitem os dias e horários da coleta domiciliar, colocando os resíduos para descarte conforme o cronograma regular. Também é importante utilizar corretamente os contêineres, destinando aos equipamentos exclusivamente resíduos orgânicos devidamente acondicionados.

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