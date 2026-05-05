A primeira reunião para a organização do trabalho de coleta de recicláveis e limpeza durante a 38ª Festa do Peão de Americana, que acontece de 3 a 14 de junho, no Parque de Eventos do Clube dos Cavaleiros aconteceu no Centro de Cultura e Lazer (CCL). O processo seletivo e a contratação dos candidatos às vagas são feitos em parceria com a Cooperlírios (Cooperativa de Trabalho de Coleta e Processamento de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis).

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As inscrições para os interessados em participar seguem até o dia 28 de maio e devem ser feitas na Garagem Municipal – Unidade de Limpeza Pública, na Rua das Seriemas, nº 550, na Vila Mathiensen, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30. Os candidatos devem apresentar RG, CPF, PIS e comprovante de endereço.

Ao todo, são disponibilizadas 80 vagas para os serviços de limpeza, varrição e separação de materiais recicláveis, nos períodos diurno e noturno.

“A coleta dos materiais recicláveis gerados durante a realização da Festa do Peão é um trabalho muito importante para a preservação do meio ambiente. O material é separado do lixo comum, recebendo a destinação correta junto à Cooperlírios”, explicou a secretária municipal de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales.

Importância da reciclagem

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, destacou a importância da iniciativa. “A parceria entre Prefeitura, Clube dos Cavaleiros e Cooperlírios agrega a geração de renda e a sustentabilidade em prol do município. A organização dos serviços de limpeza é fundamental para o atendimento do grande público que prestigia essa festa tradicional na cidade”, completou.

A próxima reunião de trabalho será realizada no dia 29 de maio, às 9h30, também no CCL. Na ocasião, serão definidos os turnos e o cronograma de serviços.

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