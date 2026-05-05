A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste SB, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, abriu o Edital de Chamamento Público para credenciamento de Organizações da Sociedade Civil (OSC), Organizações Sociais (OS) e entidades beneficentes sem fins lucrativos interessadas em compor a Praça de Alimentação do Festival Raízes de Santa Bárbara 2026. As inscrições podem ser realizadas de 30 de abril a 7 de maio pelo site culturasbo.com/editais.

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O festival será realizado no dia 31 de maio (domingo), das 12 às 23 horas, no Complexo Usina Santa Bárbara, com entrada gratuita. Neste ano, o evento integra novamente o tradicional Desfile de Cavaleiros e contará com shows das duplas sertanejas Guilherme & Santiago e Marcos & Belutti. A entrada é gratuita.

Serão selecionadas até sete entidades para atuar na comercialização de alimentos durante o evento, respeitando a capacidade física da estrutura. A seleção ocorrerá por ordem cronológica de inscrição e, após o preenchimento das vagas, será formada lista de suplentes em caso de desistências. O número de participantes poderá ser ampliado conforme disponibilidade estrutural.





Participar em SB

Podem participar organizações estabelecidas em Santa Bárbara d’Oeste, devidamente constituídas como pessoa jurídica e enquadradas nas categorias previstas no edital. Para efetivar a inscrição, é necessário preencher formulário online e anexar documentação obrigatória, como Termo de Compromisso assinado, Estatuto Social, comprovante de inscrição e situação cadastral, além de documentos pessoais do responsável legal.

As entidades selecionadas serão comunicadas oficialmente por e-mail até o dia 8 de maio. Já a reunião de planejamento para definição de cardápio, preenchimento do relatório de cargas elétricas e alinhamento da operação está prevista para 12 de maio.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo reforça que as participantes deverão seguir normas sanitárias, de segurança e organização, incluindo cumprimento das regras da Vigilância Sanitária, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, além da obrigatoriedade de oferecer formas de pagamento em dinheiro e cartão.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3455-7000.

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