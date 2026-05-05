A primeira e a segunda divisões do Campeonato Amador de Santa Bárbara d’Oeste tiveram sua terceira rodada no último fim de semana.

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Na elite da competição, o Grêmio Orquídeas venceu e se consolidou na liderança do Grupo A, com seis pontos. No Grupo B, o Real Ferroviário descansou na última rodada, mas se manteve em primeiro, também com seis pontos.

Veja os resultados da terceira rodada da primeira divisão Campeonato Amador:

02/05/2026 (Sábado)

Atlético Barbarense 0 x 0 Esmeralda

União São Fernando 3 x 0 Chapecoense

Grêmio Orquídeas 1 x 0 Zabani

Linópolis City 2 x 0 Paysandu

Mollon 2 x 0 Bosque

Milionários 2 x 1 Tremendão

Na segunda divisão, Porto, África e Real Brasília ganharam seus jogos e lideram os grupos A, B e C, respectivamente. Confira os resultados do último fim de semana:

02/05/2026 (Sábado)

África 2 x 1 A.D.T.

São Joaquim 0 x 2 Migué

Real Brasília 6 x 0 Unidos da Linha

Planalto do Sol 1 x 0 Bernaboche/Revolução

03/05/2026 (Domingo)

Amigos Futebol e Resenha 1 x 4 Porto

Lunáticos 1 x 0 Roma

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