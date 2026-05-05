A primeira e a segunda divisões do Campeonato Amador de Santa Bárbara d’Oeste tiveram sua terceira rodada no último fim de semana.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
Na elite da competição, o Grêmio Orquídeas venceu e se consolidou na liderança do Grupo A, com seis pontos. No Grupo B, o Real Ferroviário descansou na última rodada, mas se manteve em primeiro, também com seis pontos.
Veja os resultados da terceira rodada da primeira divisão Campeonato Amador:
02/05/2026 (Sábado)
Atlético Barbarense 0 x 0 Esmeralda
União São Fernando 3 x 0 Chapecoense
Grêmio Orquídeas 1 x 0 Zabani
Linópolis City 2 x 0 Paysandu
Mollon 2 x 0 Bosque
Milionários 2 x 1 Tremendão
Na segunda divisão, Porto, África e Real Brasília ganharam seus jogos e lideram os grupos A, B e C, respectivamente. Confira os resultados do último fim de semana:
02/05/2026 (Sábado)
África 2 x 1 A.D.T.
São Joaquim 0 x 2 Migué
Real Brasília 6 x 0 Unidos da Linha
Planalto do Sol 1 x 0 Bernaboche/Revolução
03/05/2026 (Domingo)
Amigos Futebol e Resenha 1 x 4 Porto
Lunáticos 1 x 0 Roma
Leia + sobre esportes