Só 1 dia – Uma análise dos custos de viagem, ingressos e burocracia para a Copa do Mundo de 2026 revela que o torcedor comum do Brasil é um dos que precisaria trabalhar por mais tempo para custear um dia de jogo.

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“Para o brasileiro médio, é necessário economizar por 9 meses para assistir a apenas 90 minutos de futebol”, destaca Aline Costa, site manager do AskGamblers Brasil. “Esse cálculo considera que o torcedor guardaria 100% do salário para a Copa”, complementa.

Com a iminente atualização das taxas consulares e a votação da nova taxa de integridade pelo congresso americano, o visto americano pode saltar para US$435 (aproximadamente R$2.150) – apesar dos esforços da U.S. Travel Association para adiar a entrada em vigor da taxa.

Somando-se a alimentação diária estimada em US$60, mais voo, ingresso, uma noite de hotel e transporte, o tempo de trabalho necessário para um brasileiro com salário mínimo bancar o passeio é de 270 dias, cerca de 9 meses.

Ferramentas Interativas

Para ajudar o público a entender o tamanho do investimento necessário, o AskGamblers disponibilizou duas ferramentas interativas:

Calculadora (Matchday Affordability): um simulador que compara o custo de um dia de jogo com o salário mínimo e médio de cada uma das 48 nações participantes.

Mapa Interativo: visualização pensada para facilitar a comparação entre as nações analisadas.

Comparativo Global Só 1 dia

Enquanto um torcedor haitiano vive o extremo de precisar de 24 anos de salário para o jogo de abertura, um torcedor da Espanha, por exemplo, quita seus gastos de fase de grupos com pouco mais de um mês de trabalho médio.

Os cálculos são baseados em dados de fontes como FIFA, Google Flights, e indicadores salariais globais (World Salaries/WageIndicator), refletindo os preços e taxas vigentes para o ano de 2026.

A ferramenta contabiliza apenas os gastos com voo, ingresso, uma noite de hotel e transporte. Os demais custos para os brasileiros foram calculados à parte.