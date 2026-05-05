Pesquisa Realtime BigData aponta a manutenção da polarização no cenário nacional, com vantagem para o presidente Lula da Silva (PT). No primeiro cenário estimulado, Lula aparece com 40% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro (PL), com 34%. Já no segundo cenário, que inclui a entrada de Ciro Gomes (PSDB) no lugar de parte dos candidatos menores, Lula oscila para 38% e Flávio para 33%, indicando leve redistribuição de votos, especialmente entre nomes da terceira via, sem alteração significativa na liderança.

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Na pesquisa espontânea, quando não são apresentados nomes aos entrevistados, Lula também lidera com 31%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 24%. Jair Bolsonaro aparece com 3%, enquanto outros nomes como Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Tarcísio de Freitas e Ciro Gomes registram 1% cada. O índice de indecisos permanece elevado, com 24% dos entrevistados que não souberam ou não responderam.

Lula e Flávio empatam no 2o turno

Nos cenários de segundo turno, a disputa se mostra ainda mais acirrada. Em um eventual confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro, o levantamento indica empate técnico, com 44% para Flávio Bolsonaro e 43% para Lula. Já em simulações contra outros nomes, o petista aparece empatado com Ciro Gomes (43% a 43%) e com alguma vantagem diante de Ronaldo Caiado (43% a 42%) e Romeu Zema (43% a 39%).

Para o sócio estrategista da Realtime BigData, Wilson Pedroso, o levantamento revela um cenário competitivo, ainda em aberto, especialmente por conta do volume expressivo de eleitores indecisos. “Há um contingente significativo de indecisos, sobretudo entre os eleitores de menor renda e também no segmento evangélico mais popular. Esse grupo tende a ser mais sensível a políticas públicas e pode migrar, em parte, para o presidente Lula, especialmente pela conexão com programas sociais do governo. Ao mesmo tempo, Flávio Bolsonaro tem espaço para avançar, principalmente capturando votos de eleitores de candidatos como Ronaldo Caiado e Romeu Zema, já que aparece como segunda opção dentro desse campo político”, avalia.

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores em todo o território nacional entre os dias 2 e 4 de maio de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado sob o número BR-03627/2026.