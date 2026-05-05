Lojas irão atender das 9h às 18h na véspera da data especial

No próximo sábado, dia 9, véspera do Dia das Mães, o comércio de Sumaré irá funcionar em horário especial para facilitar as compras de quem deixou a escolha do presente para a última hora. O funcionamento das lojas será das 9h às 18h.

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Em Sumaré, a expectativa da Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) é de um aumento de 5% nas vendas neste ano, comparando com o ano passado. O Dia das Mães é a segunda melhor data do calendário do varejo, ficando atrás apenas do Natal.

Importância do Dia das Mães

“Apesar do cenário econômico desafiador, com altas taxas de juros e de inadimplência, o Dia das Mães se mantém como uma das datas mais relevantes para o comércio. Em Sumaré, as lojas estão preparadas, com opções para diferentes estilos e orçamentos”, avalia Selma Koshoji, presidente da Acias.

Para atrair os consumidores que buscam presentes com significado, mas que também estão cautelosos com as finanças, o comércio da cidade aposta em itens personalizados, promoções e condições especiais.

A data movimenta diversos segmentos, como moda, gastronomia e perfumaria. Entre os presentes mais procurados neste ano, estão roupas, cosméticos, eletrônicos, acessórios, flores e chocolates. “Presentear é um gesto de carinho e reconhecimento, e o Dia das Mães é mais que uma oportunidade para celebrar toda a grandiosidade do amor materno”, comenta Selma.