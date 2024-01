BBB24 tem 1a grande briga da edição

A primeira grande discussão da atual edição do BBB fez ferver os ânimos de duas das competidoras- Fernanda e Alane.

A briga começou quando Fernanda foi debochar pra Alane e disse que ela deveria pegar mais pesos na academia porque tava “molinha”, zoando o corpo dela.

Após briga de Alane e Fernanda, Beatriz ficou furiosa e foi para a cozinha do #BBB falando da atitude de Fernanda.

As frases de Fernanda foram duríssimas contra a amazonense.

– não vou bater palma pra palhaça – quer chorar? chora, bonequinha – cu largo, cu frouxo – vai costurar essas remendas – perdeu as pregas todinhas no vaso

Gloria Groove é atração confirmada para a festa de hoje no `BBB 24’

A cantora se apresenta para os brothers nesta quarta-feira (31)

A festa da semana promete! Gloria Groove é uma das atrações da noite nesta quarta-feira, dia 31. Seguida pelo show de Xanddy Harmonia, a cantora sobe ao palco para agitar a casa mais vigiada do Brasil com seu show eletrizante! No repertório, sucessos de carreira e, claro, faixas do Futuro Fluxo como Bonekinha, Da Braba, Bruxaria 3000 e Planeta Ousadia.

O show no BBB 24 vem em meio à preparação para sua temporada de carnaval em três cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.

O programa vai ao ar após ‘Terra e Paixão’, na Rede Globo. Não perca!

