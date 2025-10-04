BÊNÇÃO DOS ANIMAIS NESTE SÁBADO EM AMERICANA

Neste sábado (04), a Paróquia São Domingos promove a tradicional bênção dos animais em homenagem a São Francisco de Assis, padroeiro da natureza e dos bichos.

A celebração começa às 9h, e todos podem levar seus pets para receber a bendição especial.

📍 Av. 09 de Julho, 1205 – Jardim São Domingos.

Santa Bárbara tem Bênção a Animais na Praça Central

A Praça Central da Matriz, em Santa Bárbara d’Oeste, recebe no dia 4 de outubro, das 16h às 19h, o tradicional evento de Benção dos Animais, promovido pela Tenda de São Francisco. A iniciativa faz parte do calendário oficial do município, instituído pela Lei Municipal nº 4608/2024, de autoria do vereador Juca Bortolucci.

O evento convida a população a participar de um momento especial de fé, amor e cuidado com os animais, reforçando a importância do respeito e da proteção à criação de Deus.

Proprietários podem levar seus pets para receberem a proteção, celebrando a convivência harmoniosa entre humanos e animais.

