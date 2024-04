Dicas para praticar exercícios físicos no outono Leandro Twin enfatiza a importância de alguns cuidados essenciais ao praticar atividades físicas durante o outono: Aquecimento e alongamento: Não deixe de realizar um aquecimento adequado antes do exercício, especialmente em dias mais frios. O alongamento também é fundamental para evitar lesões e preparar o corpo para a atividade. Escolha dos horários: Opte por horários mais adequados para a prática de exercícios ao ar livre, evitando os momentos mais quentes do dia. O anoitecer pode ser um horário bastante indicado, principalmente para atividades como corridas. Hidratação: Mesmo com as temperaturas mais amenas, é essencial manter-se hidratado durante a prática de exercícios. Beba água regularmente para repor os líquidos perdidos pelo corpo. Vestuário adequado: Escolha roupas leves e confortáveis, que permitam a transpiração e não limitem os movimentos. Evite agasalhos muito pesados, pois podem prejudicar a transpiração e a perda de sais minerais. Mantenha a motivação: Por fim, mantenha-se motivado e focado em seus objetivos, mesmo nos dias mais frios. Lembre-se de que a prática regular de exercícios é essencial para manter a saúde e o bem-estar em todas as estações do ano. Com essas orientações, é possível desfrutar dos benefícios da atividade física mesmo durante o outono, mantendo-se saudável e ativo ao longo de toda a estação. Se você está pronto para enfrentar o desafio de manter-se ativo mesmo com a chegada do friozinho, siga as dicas do especialista e aproveite todos os benefícios que o outono tem a oferecer para a sua saúde e qualidade de vida.