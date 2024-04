CIEP Cidade Jardim recebe troféu do Campeonato de Tampinhas

O Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) “Professor Octávio César Borghi”, no bairro Cidade Jardim, recebeu nesta sexta-feira (5) o troféu do Campeonato de Tampinhas, Lacres e Blisters, promovido pela APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, em parceria com as secretarias de Meio Ambiente e de Educação e demais apoiadores. A entrega contou com a participação de professores e de 115 alunos da escola.

“Em abril, estão sendo entregues os troféus às unidades de ensino que mais arrecadaram tampinhas e lacres nos meses de fevereiro e março. É uma ação que mobiliza alunos, professores e comunidade, sensibilizando os participantes quanto a importância da separação de resíduos e da reciclagem”, disse a diretora da Unidade de Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, Kátia Birke.

Além do troféu, como forma de incentivo, os alunos do 1º e 2º anos participarão de um passeio educativo na sede da Unidade de Educação Ambiental. Na atividade os alunos poderão conhecer os itens de sustentabilidade inseridos no espaço.

“Parabéns ao CIEP da Cidade Jardim pela conquista do troféu, na categoria de Ensino Fundamental, e a todos que contribuíram com a arrecadação dos materiais. Por meio deste importante projeto realizado no município, as ações promovidas destacam o papel fundamental que as escolas e a comunidade desempenham em prol da preservação ambiental e do serviço voluntário em apoio à APAE”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

O Campeonato de Tampinhas, Lacres e Blisters teve início em agosto do ano passado e está na sua segunda edição. O encerramento das ações será realizado na FEAMA (Feira Ambiental Municipal de Americana), no dia 2 de junho, no Centro de Cultura e Lazer (CCL).