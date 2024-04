A disputa pelo título do Brasileirão Série A 2024 promete ser acirrada, com Flamengo e Palmeiras se destacando como principais favoritos nas casas de apostas

Flamengo:

Elenco forte e experiente: O Mengão manteve a base campeã da Libertadores 2023, com nomes como Gabigol, De Arrascaeta, Pedro e Everton Ribeiro. Além disso, a equipe se reforçou com jogadores de qualidade, como o uruguaio De La Cruz.

Treinador campeão: Dorival Júnior, que comandou o Flamengo ao título da Libertadores 2023, segue no comando da equipe e é considerado um dos melhores técnicos do país.

Leia + Sobre todos os Esportes

Experiência em competições mano a mano: O Flamengo tem se destacado em competições eliminatórias nos últimos anos, o que pode ser um diferencial importante na briga pelo título.

Palmeiras:

Atual bicampeão brasileiro: O Verdão vem de duas conquistas consecutivas do Brasileirão (2022 e 2023) e tem um elenco montado para brigar por títulos.

O Verdão vem de duas conquistas consecutivas do Brasileirão (2022 e 2023) e tem um elenco montado para brigar por títulos. Manutenção da base: A equipe palmeirense conseguiu manter a maior parte dos jogadores que foram campeões nas últimas temporadas, como Dudu, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga e Danilo.

A equipe palmeirense conseguiu manter a maior parte dos jogadores que foram campeões nas últimas temporadas, como Dudu, Gustavo Scarpa, Raphael Veiga e Danilo. Abel Ferreira: O técnico português é um dos mais vitoriosos do futebol brasileiro e tem um grande conhecimento do Brasileirão.

Outros candidatos:

Atlético-MG: O Galo vem de um ano de 2023 vitorioso, com os títulos da Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. A equipe manteve a base titular e se reforçou pontualmente.

O Galo vem de um ano de 2023 vitorioso, com os títulos da Copa do Brasil e Supercopa do Brasil. A equipe manteve a base titular e se reforçou pontualmente. Fluminense: O Tricolor das Laranjeiras fez uma ótima campanha em 2023, terminando em terceiro lugar no Brasileirão. A equipe manteve o técnico Fernando Diniz e se reforçou com nomes de peso, como o atacante Germán Cano.

O Tricolor das Laranjeiras fez uma ótima campanha em 2023, terminando em terceiro lugar no Brasileirão. A equipe manteve o técnico Fernando Diniz e se reforçou com nomes de peso, como o atacante Germán Cano. Internacional: O Colorado se reforçou bastante para a temporada 2024 e aposta em um elenco experiente para brigar pelo título. O técnico Mano Menezes, que já conquistou o Brasileirão pelo Corinthians em 2005, comanda a equipe.

Vale ressaltar que o Brasileirão é um campeonato longo e equilibrado, e qualquer equipe pode surpreender.

Alguns fatores que podem influenciar na disputa pelo título:

Desempenho nas outras competições: As equipes que disputam a Libertadores e a Copa Sul-Americana podem ter um desgaste físico maior ao longo da temporada, o que pode afetar seu desempenho no Brasileirão.

As equipes que disputam a Libertadores e a Copa Sul-Americana podem ter um desgaste físico maior ao longo da temporada, o que pode afetar seu desempenho no Brasileirão. Lesões: As lesões de jogadores importantes podem ser um fator determinante na disputa pelo título.

As lesões de jogadores importantes podem ser um fator determinante na disputa pelo título. Mercado de transferências: As equipes ainda podem se reforçar com jogadores até o final da primeira janela de transferências, o que pode mudar o panorama da disputa.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP