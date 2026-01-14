Biblioteca de Americana recebe nova sessão de contação de histórias nesta 6ª-feira

A Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, no Centro de Americana, recebe nesta sexta-feira (16), a partir das 14h, mais uma atividade da programação “Contações e Diversões”, que ocorre durante todo o mês de janeiro, em uma realização da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A participação é gratuita. A Biblioteca está localizada na Praça Comendador Müller, 172.

As apresentações desta sexta serão conduzidas pelas contadoras de histórias Izilda de Campos e Katya Forti. No último dia 9, a contação foi realizada por Cristina Lazaretti, da Casa do Conto, mantida em parceria entre as secretarias de Cultura e Turismo e de Educação. A sessão do dia 23 terá a narração de Silvia Delázari, e o encerramento da programação, no dia 30, será com Andrea Celegato.

O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, convidou o público a participar. “A contação de histórias proporciona uma experiência enriquecedora para crianças e seus familiares por meio do estímulo à criatividade e à imaginação. É um momento cultural muito aguardado pelos frequentadores da nossa Biblioteca”, destacou.

