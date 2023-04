Biblioteca Americana tem Feira de Troca de Livros

A Biblioteca Municipal “Professora Jandira Basseto Pântano”, ligada à Secretaria de Cultura e Turismo de Americana

promove nova edição da Feira de Troca de Livros, entre os dias 17 a 20 de abril, das 9h às 16h. A entrada é gratuita e a troca é exclusiva para livros em bom estado de conservação. Didáticos, técnicos e enciclopédias não serão trocados. A Biblioteca de Americana fica na Praça Comendador Müller, 172, Centro.

Para participar, basta levar livros bem conservados, garimpar entre os títulos disponíveis e negociar a troca. A iniciativa busca fomentar a leitura, estimulando a circulação de obras literárias e democratizando o acesso aos livros. A feira também é uma oportunidade para o público renovar suas coleções sem custo.

Além de incentivar o hábito da leitura, o evento estimula a preservação de recursos naturais por meio da troca de produtos e, por esse motivo, contabiliza pontos para Americana no ranking do programa “Município Verde e Azul”, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo.

“A troca de livros entre leitores é uma experiência divertida e que promove a sociabilidade e o hábito da leitura, além de possibilitar conhecer novos escritores. O evento já se tornou uma tradição na Biblioteca Municipal de Americana por incentivar a literatura e a cultura em nossa sociedade”, declarou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

