Feriadão deve esfriar e chover em Americana e região

Americana e Santa Bárbara d’Oeste devem ter dias de frio intenso durante o feriado prolongado do dia 21 de Abril (Tiradentes), segundo o Climatempo. Trata-se da massa de ar frio mais forte a chegar no Brasil desde o início do ano.

A mudança na temperatura, de acordo com o Clima tempo, deve acontecer de quarta (20) para quinta-feira (21).

Segundo a previsão, a quarta-feira deve ser chuvosa com temperaturas entre 18 ºC e 25ºC. A quinta-feira deve ser nublada, com mínima de 15°C e máxima de 26°C. Já para sexta-feira é esperado sol com algumas nuvens e a temperatura fica entre 15ºC e 25ºC.

O sábado deve ter chuva pela manhã e sol no restante do dia, com mínima de 15°C e máxima de 26°C. O domingo deve ser sem chuvas, com temperaturas entre 7 ºC e 25ºC.

