Bibliotecas de Americana e Nova Odessa têm programação de férias

Atividades gratuitas ao longo de janeiro ocorrem no Centro Cultural Herman Jankovitz (Nova Odessa)

Durante o mês de janeiro, a Prefeitura de Nova Odessa promove, na Biblioteca Municipal – Centro Cultural Herman Jankovitz, atividades especiais de férias que reunirão diferentes contadores de histórias em uma programação variada, com narrativas lúdicas, contos populares e enredos conhecidos do universo infantil. A agenda tem início no dia 13 de janeiro, sempre às 15h. A Biblioteca está localizada na Avenida João Pessoa, 253, no Centro. Na terça-feira (13/1), a programação inclui diferentes estilos e narrativas, com Amauri apresentando “Ó Xaxinunga”; Edilene, “O Semeador”; Edith, “Sapo com Medo de Água”; Joana, “História do Cocô” e Renata, “O Trululu”. Já na quinta-feira (15/1), o público acompanha novas contações, entre elas “O Guarú”, com Amauri; “A História de Iaça”, com Cris; “O Gato da Madame”, com Daniela; “O Semeador”, com Edilene e “O Relógio que Perdeu a Hora”, com Leide. A programação segue na próxima terça-feira (20/01), novamente com Amauri narrando “Ó Xaxinunga”; Edith, “Lagoa dos Borges”; Joana, “João Bobão” e Renata, “O Trululu”. O encerramento acontece na quinta-feira (22/01), com Amauri contando “O Guarú”; Leide, “O Pescador e a Esposa”; Daniela, “Lagoa das Piaparas” e Cris, “A História de Iaça”. A iniciativa, organizada pelo Departamento de Cultura e Turismo, reforça o papel da Biblioteca como espaço de convivência, aprendizado e acesso à cultura, oferecendo uma alternativa educativa e divertida para crianças e famílias durante o mês de janeiro.

Contação de histórias neste mês em Americana

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, inicia nesta sexta-feira (9) a programação “Contações e Diversões”, que ocorre durante todo o mês de janeiro na Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”. A atividade é gratuita, destinada a todos os públicos e acontece sempre às 14h, sem necessidade de inscrição prévia. A Biblioteca está localizada na Praça Comendador Müller, 172, no Centro.