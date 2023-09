Bichof da rasante em busca recursos em Brasília

No final de agosto o vereador Paulo Bichof esteve em Brasília em busca

de recursos de emendas impositivas que podem ser apresentadas pelos deputados federais ao orçamento da União. Com essas emendas é possível que os parlamentares destinem uma fatia do orçamento a projetos específicos de cada município.

“Em Brasília estive com deputados do Podemos, entre eles a deputada Renata Abreu, que sempre é muito atenciosa com as questões de Nova Odessa. Falamos sobre as verbas impositivas e como elas podem impulsionar o crescimento da nossa cidade”, afirmou.

“Tive ainda a oportunidade de visitar o Ministério do Esporte e trocar ideias com os assessores do ministro Thiago Milhin. Falei sobre as necessidades do nosso município, buscando formas de promover a inclusão e uma vida mais saudável para todos”, completou.

No ano passado os deputados federais apresentaram 6.575 emendas individuais e coletivas ao Orçamento de 2023, totalizando R$ 234,3 bilhões, de acordo com informações da Agência Câmara de Notícias.

