Nova pesquisa na Argentina mostra

cenário menos favorável para a supresa das prévias Javier Milei. O candidato de extrema-direita chegou a ter 5% de frente para o principal adversário, Sérgio Massa, mas a diferença caiu para 3 pontos. Milei tem 31,1% das intenções de votos e Massa agora aparece com 28,1% (tinha 26,8% em agosto).

Patricia Bullrich variou para cima apenas un 0,3%. Ela teve incorporado ao seu nome Carlos Melconian, que desistiu da disputa e quer ser ministro da Economía. A candidata de JxC suma 21,2% do eleitorado.

Milei assustou o continente ao sair em primeiro nas prévias de julho. Com um discurso racista e antiestatal, ele foi apontado como franco favorito para as eleições que acontecem em outubro (1o turno).

Ele ainda precisará (caso passe para o 2o turno) vencer o adversário final na segunda volta. Milei é a principal aposta da extrema direita do continente e conta com o apoio da família do ex-presidente Jair Bolsonaro.

