50 anos. Que suplementos usar para melhorar a saúde

Se você chegou aos 50 anos e quer ter mais saúde e

disposição, saiba que existem suplementos alimentares específicos para sua faixa etária. É o que garante a nutricionista da Dr. Shape, Cíntia Moser, especialista em Nutrição Esportiva e Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos.

Articulações

Segundo ela, uma das principais preocupações para pessoas acima dos 50 anos são as articulações. “O organismo vai perdendo a produção de colágeno e, por isso, vamos sentindo a idade, o corpo sente mais dor, devido às articulações”, explica Cíntia. Nesse sentido, a suplementação de colágeno se torna fundamental. A nutricionista recomenda que seja adotado um produto de alta qualidade, combinado com ácido hialurônico, metilsulfonilmetano (MSN) e vitamina C. “Não é qualquer colágeno que tenha a capacidade de atuar nas articulações da forma que o organismo precisa. Por isso, é imprescindível que haja uma junção de elementos para que a absorção e o aproveitamento da substância sejam efetivas”, explica.

Saúde óssea

Outra preocupação após os cinquenta anos é a saúde óssea. Cíntia ressalta que fatores não modificáveis, como a idade e o sexo (devido à diminuição de estrogênio durante a menopausa na mulher e a sarcopenia, em ambos os sexos), contribuem para a perda da saúde óssea e o desenvolvimento da osteoporose. No entanto, existem fatores modificáveis que podem ser abordados, como a baixa ingestão de cálcio, vitamina D, exposição solar inadequada, sedentarismo e o uso de certos medicamentos.

“Dentro dessa vertente, é importante a suplementação da vitamina D, que terá papel essencial na estrutura do nosso esqueleto e para melhor absorção do cálcio”, explica a nutricionista.

Músculos

Em muitos casos, também é imprescindível a adoção de suplementos proteicos, que forneçam aminoácidos essenciais para a manutenção do organismo. “Dificilmente, uma pessoa ingere e absorve a carga proteica necessária para que seu organismo produza hormônios e músculos, então, a suplementação se faz necessária, junto com a atividade física e uma dieta supervisionada”, indica.

Hormônios

A questão hormonal também desempenha um papel significativo na qualidade de vida. Com o passar dos anos, há uma diminuição na produção hormonal, o que pode afetar o humor, a disposição e até mesmo a vida sexual. Então, a suplementação de precursores hormonais entra para ajudar a resolver este problema.

Cíntia destaca que não são só as mulheres que precisam dessa suplementação – mas os homens, também. “Suplementação é diferente de reposição hormonal. Os médicos são responsáveis pela reposição hormonal com medicamentos, se necessário, mas os suplementos podem auxiliar na parte nutricional, trazendo excelentes resultados para homens e mulheres”, ensina.

Sono

Na faixa etária dos 50 anos, é comum a queixa da insônia, da interrupção do sono durante a noite ou da qualidade ruim do sono. Então, ajustar a suplementação se faz necessária para que o ciclo circadiano (período em que o organismo realiza suas funções, que deve durar 24 horas) se complete e o sono venha naturalmente.

Cíntia Moser diz que existe uma combinação perfeita de suplementos para regular o sono: L-triptofano + ácido fólico + tirosina. “O l-triptofano atua diretamente na qualidade do sono porque é um precursor da melatonina. Ele ajuda o organismo a produzir o hormônio do sono. Já o ácido fólico atua nos estados depressivos e promove o bom humor, enquanto a tirosina, além de atuar em estados depressivos, protege a saúde cardíaca e mental”, avalia a especialista.

Os suplementos são indicados para diferentes causas quando se fala em qualidade de vida e, hoje, as pessoas podem ter acesso a diversas opções que contribuem para a manutenção da saúde e do bem-estar, possibilitando uma vida plena e ativa mesmo em idades mais avançadas.

O que a Dr. Shape oferece para pessoas com 50 anos ou mais

Iconic Joint, da Iconic Nutrition, marca exclusiva da Dr. Shape – Trata-se de um suplemento completo para a saúde das articulações, contendo 40g de colágeno tipo II, ácido hialurônico, metilsulfonilmetano (MSN) e vitamina C.

Infusion Protein, marca exclusiva Dr. Shape – É o blend proteico da marca Dr. Shape. Composto pelas principais e melhores fontes de proteína existentes, possui todos os aminoácidos mais importantes para o nosso corpo. Em uma porção de 40g, entrega 25g de proteínas. É um produto de alta qualidade e confiança garantida. Combinado com uma alimentação adequada, ajuda a manter um índice de massa corporal adequado, fornecendo aminoácidos essenciais para a manutenção do organismo.

PHT Dr. Shape – À base de maca peruana, é um suplemento que aumenta a produção de hormônios de forma mais eficiente, proporcionando maior energia e disposição. O PHT pode ser utilizado tanto por homens, auxiliando na saúde sexual e na manutenção da massa muscular, quanto por mulheres, retardando os efeitos da menopausa.

Triple-Z Dr. Shape – É um suplemento à base de L-Triptofano, Ácido Fólico e Tirosina. É indicado para toda e qualquer pessoa que procura regular o seu sono e o seu ritmo circadiano, que representa o período de um dia (24 horas).

Vitaminas e minerais – A Dr. Shape possui uma linha exclusiva com vitaminas de excelente procedência.

