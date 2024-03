E finalmente, com velocidade impressionante e força imponente, hoje (05/03) o Bitcoin atingiu a máxima histórica antes do halving. Desde 10 de novembro de 2021, quando a primeira e principal criptomoeda do mercado havia atingido 69 mil dólares por unidade, foram necessários 28 meses para que o preço do BTC atingisse esses valores novamente.

O ATH do Bitcoin confirma o que vem sendo sentido desde 2023: uma forte recuperação de todo o setor e o início de um novo ciclo de alta impulsionado por alguns motivos específicos de sua tecnologia (o halving e sua relação com a oferta limitada de BTC), bem como outros relacionados a seu marco regulatório (a aprovação de ETFs de BTC à vista nos Estados Unidos, que ocorreu no início de janeiro de 2024) e seus altos e baixos comerciais (o interesse cada vez mais acelerado de empresas, estados e indivíduos).

No ano passado, o Bitcoin começou em 1º de janeiro a um preço de US$ 16.625 por unidade e fechou em 31 de dezembro a US$ 42.280. Houve um aumento anual de mais de 150% . Em 2024, a tendência de alta do BTC estava se tornando ainda mais acentuada: somente nos três primeiros meses do ano, o BTC passou de US$ 42.280 para um pico de US$ 69.000. Passando por alguns altos e baixos, o BTC começou o ano em torno de US$ 43.000, fechando janeiro com o mesmo valor. Em fevereiro, houve um aumento acentuado que levou a criptomoeda a fechar o mês em mais de US$ 63.000, representando um aumento de 65% em pouco mais de 60 dias.

A combinação da aprovação dos ETFs de Bitcoin com o eminente halving realmente parece ser o combustível para essa alta e a grande valorização do token. Já no final de fevereiro, a quantidade de Bitcoins reivindicada pelos ETFs por dia excedia 10 vezes a quantidade de novos Bitcoins minerados. Hoje, a relação entre a demanda (contando apenas a procura dos ETFs) e a oferta já está na ordem de 1300%: a mineração gera cerca de 900 novos Bitcoins por dia, enquanto os ETFs já estão reivindicando mais de 12 mil. Essa tensão está fazendo os preços subirem, embora o setor de varejo (compradores individuais de BTC, pequenos investidores) pareça estar apenas acordando para o novo ciclo de alta.

Um ETF de Bitcoin à vista é um fundo negociado em bolsa que oferece exposição aos movimentos de preço do Bitcoin por meio de contas de investimento, sem a necessidade de comprar, armazenar ou gerenciar criptomoedas. O objetivo de um ETF de BTC à vista é espelhar o preço do BTC, mas usando uma ferramenta que é exclusiva do mercado de ações tradicional. Esses ETFs são emitidos por “participantes autorizados”, que geralmente são instituições financeiras bem conhecidas. E, como esses provedores de fundos precisam comprar as criptomoedas subjacentes para apoiar seus ETFs, eles estão adicionando um nível significativo de demanda ao mercado cripto.

Esse aumento da necessidade de BTC está pressionando seu preço, que já está dialogando com o halving, um evento programado na blockchain do Bitcoin que ocorrerá em cerca de dois meses, entre abril e maio, e que consiste em reduzir pela metade a criação de Bitcoins para cada novo bloco minerado. A única forma de geração de novos Bitcoins é por meio do pagamento de incentivos à mineração: quando um novo bloco é minerado, é gerada uma carga de novos BTC em favor dos mineradores, que não depende de taxas operacionais e não é descontada das transações dos usuários, mas são Bitcoins “liberados” pela rede como recompensa.

O halving, que ocorre a cada quatro anos, reduz essa recompensa pela metade: no início eram 50 BTC por bloco minerado, depois 25, na sequência 12,5, agora ainda 6,25 e, a partir do próximo halving, serão 3,125 novos BTC criados a cada bloco adicionado a blockchain. Como esse incentivo é a única forma de criação de novos Bitcoins, o halving é fundamental para regular a emissão.

De acordo com as experiências anteriores de 2012, 2016 e 2020, essa desaceleração na emissão de BTC resulta em tendências de alta acentuadas que também são garantidas porque o Bitcoin é uma criptomoeda com um suprimento máximo de 21 milhões de unidades. Não serão criados mais do que 21 milhões, portanto, tem uma oferta limitada, e mais de 93% dela já foi liberada nos primeiros 15 anos do Bitcoin. É o halving que torna cada vez mais difícil minerar novos bitcoins e, portanto, diminui a taxa de preenchimento do suprimento desses ativos. De acordo com as estimativas, os 6% restantes do BTC minerado ainda estão a algumas décadas de distância.

Em resumo, o panorama que estamos vendo no início do ano é de uma demanda crescente, impulsionada por ETFs e pela atenção de todos os tipos de poupadores e investidores que retornam ao BTC, combinada com um evento que reduzirá drasticamente a oferta de novos BTC. O resultado está à vista, e o que está por vir, além de o BTC já ter atingido seu ponto mais alto de todos os tempos (ATH), promete ser um novo ciclo de alta de dimensões talvez ainda mais impressionantes do que as anteriores. Com a especulação sugerindo que o BTC pode chegar a US$ 150.000 até o final do ano e a US$ 1,5 bilhão até o final da década, a perspectiva para a principal criptomoeda parece extraordinariamente promissora.

Em geral, altas grandes e sustentadas no preço do Bitcoin se refletem em tendências de alta para o Ethereum, outras redes descentralizadas e o restante das criptomoedas no mercado. Mas, nem todo o peso está nos preços dos tokens. Para o usuário em geral, a popularização do Bitcoin é muito positiva porque amplia o escopo e a atenção, não apenas para a principal criptomoeda, mas também para muitas das outras, e resulta no surgimento de novos produtos e serviços que estão democratizando o acesso a ferramentas financeiras.

No ciclo de transição de capital no mercado cripto, a Fase 1 é caracterizada pelo fluxo de dinheiro para o Bitcoin, gerando aumentos de preços. Na Fase de Sobreposição, o dinheiro flui para a Ethereum, que luta para acompanhar o ritmo do Bitcoin. Na Fase 2, o Ethereum ultrapassa o Bitcoin, e fala-se em “flippening”. O dinheiro está fluindo para as grandes criptomoedas na fase de fluxo de dinheiro, com grandes compras em andamento. A fase de sobreposição revela que algumas altcoins com fundamentos sólidos registram aumentos independentemente da capitalização de mercado. Na Fase 3, as grandes criptomoedas, lideradas pela Ethereum, experimentam um crescimento parabólico, enquanto algumas altcoins sólidas também aumentam. Finalmente, na Fase 4, as grandes criptomoedas atingem o pico, levando a uma excessiva realização de lucros, enquanto as criptomoedas médias, baixas e micro registram aumentos sincronizados. Todas as criptomoedas parecem experimentar um crescimento parabólico, com euforia e expectativa generalizadas no mercado.

O contexto do início do ano é impressionante e traz muita motivação para o mercado cripto. A aprovação de ETFs de Bitcoin à vista, o aumento sustentado do BTC de 65% em 2 meses e o halving à frente estabelecem um cenário em que estados, empresas e indivíduos estão tomando conhecimento dos benefícios das criptomoedas e de como a infraestrutura de blockchain pode fornecer soluções para suas diferentes necessidades, desde manter contas públicas de forma cristalina, acessar ferramentas financeiras para iniciar ou continuar um negócio, ou simplesmente proteger a renda de um trabalhador da inflação e da desvalorização da moeda de seu país.

Os benefícios dessas novas tecnologias são muitos. Para empresas e outros tipos de grandes clientes, as criptomoedas oferecem transações globais rápidas e eficientes, sem intermediários e, portanto, com tempos e custos operacionais menores. Elas também permitem formas alternativas ou descentralizadas de financiamento, com a multiplicidade de produtos e serviços no ecossistema DeFi. É claro que a melhoria da segurança e o aumento da transparência e da rastreabilidade das transações também são vantagens. E tudo isso sem deixar de olhar para o que, para muitas empresas, tem sido a principal vantagem do Bitcoin: ser um instrumento de investimento, poupança ou capitalização que, ao longo dos anos, quase sempre produziu retornos positivos. A Ripio Select agrega valor adicional a essa equação, pois os usuários podem negociar em grande escala sem a necessidade de experiência no mundo das criptomoedas, graças a um serviço adaptado às suas necessidades. Além disso, os clientes (pessoas físicas ou jurídicas) têm a oportunidade de comprar BTC a um preço de atacado, podem gerenciar reservas de BTC de forma simples, segura e eficiente, aproveitando as várias funcionalidades que o Ripio Select disponibiliza.

Para usuários individuais, essas possibilidades de poupança e investimento criam uma democratização das ferramentas financeiras, pois qualquer pessoa pode negociar no mercado de criptomoedas, independentemente de ter ou não um emprego ou uma conta bancária. Para pequenos investidores, o Bitcoin tem um potencial de valorização muito bom e dá acesso a formas inovadoras de proteger e multiplicar a renda e os fundos. Cada vez mais, operar criptomoedas está se tornando simples, rápido e seguro – qualidades indispensáveis que trazem uma enorme vantagem sobre as finanças tradicionais e que têm a ver com maior controle e autonomia sobre o que as pessoas querem fazer com seu dinheiro. E tudo isso operando de forma rápida e econômica, sem perder tempo e dinheiro com a multiplicidade de intermediários presentes nos sistemas comerciais e financeiros tradicionais. Para isso, o app da Ripio oferece uma experiência abrangente de 360 graus ao consolidar vários serviços relacionados a criptomoedas em uma única plataforma. Desde a compra e venda de criptomoedas, envio e recebimento, swaps de cripto, trading, navegação na web3, stacking com Ripio DeFi, pagamentos via Ripio Card, entre outros, o aplicativo oferece acesso fácil e conveniente a várias opções financeiras. Com foco na segurança, a plataforma da Ripio utiliza criptografia avançada e tecnologias de autenticação de dois fatores para proteger as contas e garantir transações seguras.

Este é, sem dúvida, um ano histórico para o Bitcoin e para todo o ecossistema cripto. Com mais de uma década de experiência e um alcance de mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo, na Ripio temos uma proposta multiproduto capaz de levar essa gama de benefícios a todos os tipos de usuários em oito países onde estamos presentes. E, embora algumas notícias possam levar as pessoas a pensarem que “é tarde demais para entrar no Bitcoin”, a realidade é que nunca há um momento ruim para isso. A perspectiva de preço continua em alta, com o ritmo de aceleração que vemos. E toda a gama de benefícios associados está lá, sempre esteve lá. É por isso que, mesmo em mercados em baixa e em “longos invernos cripto”, aqueles de nós que estão convencidos dos benefícios da economia cripto continuam a trabalhar e a agregar valor ao ecossistema. Nesse sentido, hoje parece que estamos entrando em um “verão quente” para o Bitcoin.