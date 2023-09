Blackfriday perdeu força no Brasil?

Blackfriday- Ela primeiro apareceu como novidade

no Brasil, imitando o modelo norte-americano que tem a sexta-feira após o feriado do ThanksGiving como maior data do comércio. Depois foi alvo de piadas como as da BlackFraude, que apontavam a marca apenas como chamariz para os consumidores, mas sem trazer grandes vantagens nos preços.

Esse ano ainda teremos uma Blackfriday em meio a maior crise das gigantes do varejo. O escândalo das Americanas e as crises das Casas Bahia e do Magazine Luiza também podem deixar o consumidor com um pé atrás.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Uma das datas mais importantes para o comércio, a BlackFriday de 2023 acontece no dia 24 de novembro. Segundo pesquisa encomendada pelo Google ao Instituto Ipsos, 7 em cada 10 brasileiros pretendem comprar na temporada, resultando um aumento de 16 pontos em relação a 2022. Pensando nisso, Lucas Castellani, fundador e CEO da Cartpanda, startup que oferece soluções completas para o e-commerce, separou algumas dicas fundamentais para ajudar os lojistas a prepararem suas marcas e venderem mais nesse período. Confira abaixo:

1 . Invista pesado em tráfego pago durante a Black Friday

Esse é um dos períodos mais competitivos em termos de tráfego pago no ano. Como o fluxo de anunciantes é muito maior do que o normal, o custo de várias métricas acaba indo pras alturas. Portanto, é importante que você separe uma boa verba para investir em anúncios, pois é quase certeza que as suas campanhas precisarão de mais dinheiro para terem o mesmo nível de performance de sempre. Essa também é uma ótima hora para expandir e utilizar redes de anúncios diferentes como o Facebook Ads, Google, Taboola, TikTok, entre outros.

2 . Não tenha medo de oferecer bons descontos

Os clientes não querem mais saber de “Black Fraude”, nada daquelas promoções onde o lojista aumenta o preço do produto em algumas semanas antes para diminuir o valor inicial no dia ou semana em que acontece a Black Friday. O grande problema é que esse tipo de atitude pode queimar a sua loja e fazer com que os consumidores deixem de comprar no seu site. Se você conseguir elaborar ótimas promoções, poderá conquistar várias vendas durante a data e ainda fidelizar clientes a longo prazo, basta ter a estratégia certa para isso.

3 . Se possível, ofereça parcelamento sem juros

Nesse período, os clientes vão gastar mais do que de costume, além de realizarem compras em mais de uma loja ao mesmo tempo. E é aqui que entra a melhor amiga do brasileiro: a parcelinha sem juros. Muitos usuários optam pelo parcelamento de suas compras, pois isso permite compras maiores, além de aproveitarem mais os descontos de Black Friday.

Por isso, recomendamos que você acrescente uma opção de parcelamento sem juros em sua loja, mesmo que isso signifique diminuir um pouco a sua margem de lucro. É claro que você não precisa dar parcelamento em 10x sem juros, afinal, isso pode atrapalhar bastante a sua margem ou deixaria o produto muito caro. Poder parcelar em duas ou três vezes sem juros já é o suficiente para a maioria dos clientes e das lojas, mas é claro que isso varia de acordo com o ticket médio da sua marca.

4 . Crie banners e seções especiais em seu site com as ofertas

Você sabia que um cliente leva aproximadamente 7 segundos para decidir se vai continuar em seu site baseado nas primeiras impressões?

Por isso é muito importante que sua loja esteja visualmente preparada para a Black Friday. É preciso elaborar banners chamativos que mostram que sua loja está fazendo promoções especiais para a data. Use essa oportunidade para mostrar as melhores ofertas, faça promoções bem chamativas que prendam a atenção dos consumidores.

Outro aspecto bem importante é a navegação do site: criar um menu ou submenu com as ofertas especiais de Black Friday facilitam bastante a navegação do cliente pela sua loja, o que consequentemente reduz a chance de abandono do site. Trabalhe bastante nesses dois pontos e você verá excelentes resultados.

5 . Faça uma promoção do tipo “Frete grátis para pedidos acima de R$XX”

Você provavelmente já deve ter visto um site com a oferta “Ganhe frete grátis em seu pedido para compras acima de R$149” ou algo semelhante. Essa tática é bem comum na época de Black Friday, pois incentiva o cliente a fazer uma compra maior. Vale muito a pena implementar isso em seu site, pois, os resultados costumam ser excelentes.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP