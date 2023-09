Crente comedy em Americana este sábado

Vida de Crente Standup para Cristãos em Americana | Douglas Dilima

Cristão, ator, músico e Maricaense, “Di Lima”, como ficou conhecido, sempre quis fazer e viver arte e em 2018 estreou nos palcos de stand up comedy, encontrando alí a sua melhor e mais divertida forma de se comunicar.

Com uma personalidade engraçada, marcante e dono de muita originalidade, hoje contabiliza mais de 1 Milhão de seguidores em suas redes e vem se tornando destaque na cena da comédia Stand Up do Rio de Janeiro e em todos o Brasil. Em 2022, Douglas estreou o “Vida de Crente”, um show de comédia voltado para o público evangélico que se distancia de conflitos sociais, mas que conta, de forma muito bem-humorada e com muita identificação, a vivência do crente em sua igreja e seu dia-a-dia.

Classificação: Livre

Duração: 90 minutos aproximadamente

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

*ACESSO AO SETOR BALCÃO, SOMENTE POR ESCADAS;

*APÓS O INÍCIO DO ESPETÁCULO O ASSENTO É LIVRE.

ACESSIBILIDADE:

Estacionamento no shopping.

Cadeirantes tem acesso pela lateral da plateia, saída de emergência.

