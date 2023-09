Fez harmonização antes de entrar na Fazenda

Harmonização- O jogador de futebol e agora novo peão de A Fazenda 15

Radamés Martins, realizou uma harmonização facial para fazer parte do programa, que estreou na última terça-feira (19). O procedimento foi realizado pelo renomado cirurgião dentista Willian Ortega, CEO da Academia da Face, em São Paulo. O resultado gerou muitos comentários positivos dos internautas e fez sucesso nas redes. “Foram feitos pontos estratégicos de preenchimento, com ácido hialurônico nas olheiras, maçãs do rosto, mandíbula e queixo, para deixar o formato mais jovem e imponente. Foi feita, também, a toxina botulínica, para remover e prevenir rugas da testa e canto dos olhos”, comenta o dentista.

Segundo Ortega, o atual peão da Fazenda procurou a clínica por se sentir com um olhar cansado e aspectos de envelhecimento aparecendo. “A principal região de queixa do Radamés era a das olheiras. Quando ele sair do programa, iremos dar continuidade aos tratamentos faciais, na intenção de produzir colágeno, por meio do Sculptra e do Ultraformer. A harmonização deve ser contínua, para que seja possível prevenir envelhecimento a longo prazo”, explica. O atleta ficou conhecido após se relacionar com a atriz e influenciadora Viviane Araújo, que foi a vencedora do mesmo reality, em 2012.

Sobre o Dr. Willian Ortega

O Dr. Willian Ortega é um cirurgião dentista renomado de São Paulo. Especialista em harmonização facial, ortodontia e implantodontia, é sócio e CEO da Academia da Face, conhecida por proporcionar tratamentos inovadores e por atender nomes de destaque, como Sabrina Sato, Jade Magalhães, Luiza Possi, Leandra Leal, Taís Araújo, Carol Trentini, entre outros. Palestrante nacional e internacional, impressiona com suas técnicas, que vem encantando os pacientes e profissionais de harmonização devido à naturalidade. Já formou mais de 13 mil alunos em cursos online e ministra cursos presenciais por todo Brasil e em Portugal.

Musa do Paraná Recebe Convites Musa do Brasileirão

Aos 33 anos de idade, Vanessa Oliveira, a influencer e musa de carnaval nascida em Francisco Alves, no Paraná, está causando um verdadeiro furor nas redes sociais e no mundo do entretenimento. Com seis anos de dedicação aos vídeos e conteúdos nas redes sociais, ela tem construído uma base sólida de seguidores e conquistado parcerias valiosas.

Desde que iniciou sua jornada como influencer, Vanessa tem conquistado não apenas seguidores, mas também oportunidades de parceria com marcas de roupas, estética, sapatos e até mesmo na área gastronômica. Seu carisma e autenticidade atraem seguidores e colaboradores, tornando-a uma figura em ascensão no cenário digital.

Uma das perguntas que muitos fãs e seguidores fazem é se ela seguirá o caminho das musas de carnaval. Sua resposta é afirmativa, afirmando que possui habilidades de samba e dedicação à sua forma física, o que a coloca como candidata ideal para esse papel.

Mas as novidades não param por aí. Vanessa está chamando a atenção de empresários e agências em São Paulo, a capital brasileira da moda e do entretenimento. Convites e sondagens para trabalhos na cidade paulista têm sido constantes, e isso levanta a questão: ela está pronta para dar esse grande salto?

