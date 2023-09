L Dalben tem 54% de aprovação em Sumaré. 15% 'contra'

O prefeito de Sumaré L Dalben (Cid) é aprovado por 54%

dos moradores/eleitores da cidade. Reprovam o governo 15% dos moradores da cidade. A pesquisa da Memento foi feita no último sábado e ouviu 520 moradores em 4 regiões da cidade.

Consideram o governo bom 46,2% e ótimo outros 7,3%- totalizando 53,5% de avaliação positiva. Do total, 30% disseram que o governo é regular. Ruim (10,4%) e péssimo (5%) apresentam números muito semelhantes. Reprovam o governo 21,2% dos entrevistados.

Dalben tem a maior aprovação entre os prefeitos da região, mas não vai poder disputar as eleições do ano que vem. Tendo o pai como deputado estadual, a família deverá correr o risco em 2026 de fazer uma dobrada federal/estadual. Densidade eleitoral ambos tem, mas existe também o desgaste da chapa fechada sem alianças.

E ainda existe o problema da sucessão, com tendência de o grupo fazer o sucessor, mas depender da estrutura da prefeitura para fazer votação expressiva na cidade em 2026 para garantir número suficiente para assumir cargo na Alesp e na Câmara dos Deputados.

