Alexandre Frota prepara Super Camarote para São Paulo X Flamengo

Alexandre Frota quer encarar o São Paulo.

O torcedor declarado do Flamengo e membro da Torcida Jovem, uma das mais polêmicas torcidas do Brasil, está prestes a fazer história no próximo domingo, durante o aguardado confronto entre São Paulo e Flamengo. O evento “Fla Sampa” já está causando furor, com a venda de 1.500 ingressos em uma casa de Moema.

A partida promete ser épica, uma vez que o São Paulo está com a mão na taça e é considerado o favorito para vencer o Flamengo. No Morumbi, rostos famosos como Rodrigo Faro, Aloísio Chulapa e Henry Castelli já estão confiantes na vitória do Tricolor. Por outro lado, Frota, Ivo Meirelles e Sandra de Sá são torcedores que permanecem fiéis ao clube do Rio e acreditam que o Flamengo pode surpreender.

Frota não apenas está demonstrando seu apoio ao Flamengo, mas também está desempenhando um papel importante ao receber os torcedores do Rio que vão ao Morumbi. Este jogo, sem dúvida, vai parar o Brasil por algumas horas, já que o Flamengo, atual campeão da Copa do Brasil, enfrenta uma crise, enquanto o São Paulo, atualmente na 13ª colocação no Campeonato Brasileiro, busca seu primeiro título na Copa do Brasil.

Frota revelou que o camarote do “Fla Sampa” será uma verdadeira festa, com 20 barris de chopp, 40 quilos de carne e um super telão. A atmosfera promete ser intensa, com os torcedores de ambos os times para um duelo que ficará marcado na memória dos fãs de futebol.

