Sumaré capacita mesários para eleição de conselheiros tutelares

Eleição do Conselho- A Prefeitura de Sumaré, por meio da

Secretaria Municipal de Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social e o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) iniciaram o primeiro de seis ciclos de capacitação aos mesários que atuarão no processo de escolha dos novos conselheiros tutelares do município.

Pela primeira vez, o processo contará com 44 urnas eletrônicas, estrategicamente distribuídas em sete locais de votação. Estarão envolvidos aproximadamente 200 servidores e voluntários, com o apoio dos cartórios eleitorais.

Leia + sobre política regional

O processo será no dia 1º de outubro, das 8h às 17h. Para votar o eleitor deverá ter emitido ou regularizado seu título até 30/07. Deverá comparecer ao local de votação mais próximo de onde costuma normalmente votar, levando o título de eleitor e um documento oficial com foto.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP