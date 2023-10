Blefaroplastia: Lula fez retirada de pele e gordura das pálpebras

Blefaroplastia- Normalmente, é no olhar que se revela

os primeiros sinais do envelhecimento. Com o passar do tempo, o aspecto envelhecido da pele e o acúmulo de gordura na região das pálpebras são fatores que contribuem para o comprometimento da aparência e, sobretudo, da autoestima de grande parte das pessoas.

A Blefaroplastia, cirurgia das pálpebras, consiste em um procedimento cirúrgico que trata a região das pálpebras com fins cosméticos, a fim de corrigir o excesso de pele e bolsas de gorduras que são formadas em decorrência do envelhecimento facial. Além da função estética, o procedimento também é indicado para os casos em que há desconforto e sensação de peso nas pálpebras entre os pacientes.

De acordo com dados da American Society of Plastic Surgeons (ASPS), de 2020, a cirurgia das pálpebras é um dos cinco principais procedimentos cirúrgicos realizados no mundo entre homens e mulheres.

O tema é abordado no livro “Desenhando Um Novo Olhar: A tão Sonhada Cirurgia Plástica das Pálpebras — Guia Médico Completo Sobre a Blefaroplastia, de autoria do Dr. André Borba, especialista em Cirurgia Reconstrutiva e Estética das Pálpebras e Via Lacrimal e professor-fundador da Ocuplastics Academy, que será lançado no próximo dia 18, em São Paulo. A obra traz explicações sobre a anatomia do rosto e das pálpebras, conceitos e técnicas da blefaroplastia, preparo para a cirurgia, entre outras abordagens. Além disso, é o primeiro livro dedicado ao público leigo sobre o assunto.

“A obra é um guia de orientações e cuidados para pessoas que pensam em rejuvenescer o olhar. Acredito que será um recurso bastante útil de recomendações e ajuda para pré e pós-operatórios tranquilos e seguros da cirurgia das pálpebras”, explica o Dr. Borba.

Sobre o autor:

André Borba é professor e fundador da Oculoplastics Academy, médico-cirurgião Oculoplástico, especialista em Cirurgia Reconstrutiva e Estética das Pálpebras e Via Lacrimal pela UCLA – EUA, com doutorado em Ciências Médicas pela Universidade de São Paulo (USP). Membro titular das Sociedades Brasileira, Americana, Pan-Americana e Europeia de Cirurgia Plástica Ocular, além da Sociedade Brasileira e Portuguesa de Medicina Estética. É professor da pós-graduação em Medicina Estética da Faculdade de Medicina da Universidade de Alcalá, em Madrid (Espanha).

