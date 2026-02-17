A segunda-feira (16) foi marcada por um dos momentos mais aguardados do Carnaval de SBO 2026. O Bloco das Bárbaras levou milhares de foliões às ruas de Santa Bárbara d’Oeste, consolidando mais uma vez sua posição como o maior bloco carnavalesco do Município.

Com concentração na Praça Dona Carolina e trajeto até a Praça Central, o bloco desfilou com trio elétrico, reunindo milhares de pessoas e reforçando o lema “Carnaval sem Assédio. Não é Não e com respeito à Diversidade”.

Bloco das Bárbaras com alegria e segurança

O desfile ocorreu de forma organizada e segura, com apoio das forças de segurança e estrutura preparada pela Prefeitura.

Na Praça Central, a programação musical ficou por conta de Robson Cruz e Banda, que animaram o público com sucessos do axé, do pagode e versões carnavalescas de clássicos da música brasileira.

Para garantir a segurança dos foliões, a área de abrangência da edição deste ano segue com controle de acesso com revista e fechamento temporário de vias, com intuito de organizar a entrada nos espaços do evento, impedir a entrada de objetos proibidos e permitir que a festa aconteça de forma tranquila e segura.

A estrutura preparada pela Prefeitura para receber os foliões conta também com espaço para achados e perdidos, presença da Polícia Militar e Guarda Civil Municipal com base e patrulhamento, seguranças particulares, pontos de alimentação, banheiros químicos, pontos de hidratação pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) e cestos de lixo e recicláveis.

Programação

O Carnaval de SBO 2026 se despede nesta terça-feira (17) com os desfiles do Bloco das Piranhas e do Bloco Amigos da Lilica. Na Praça Central, a folia começa às 15h30 com Vivian Ignácio e Banda e se encerra às 20 horas com o show do Samba da Nega.

Toda a programação é gratuita e está disponível no site do Carnaval de SBO culturasbo.com/carnavaldesbo. Em caso de dúvidas, a população também pode acessar no mesmo site um FAQ, que são as “Perguntas Frequentes” sobre o evento.

A edição é promovida pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com os blocos carnavalescos da cidade, com patrocínio da Dama Bier, apoio institucional do Departamento de Água e Esgoto de Santa Bárbara d’Oeste (DAE).

