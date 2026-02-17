Bolo de caneca dispara nas buscas do GOOGLE, confira receita leve

Versão com iogurte e frutas transforma clássico de micro-ondas em alternativa mais equilibrada para o dia a dia

Leia + sobre gastronomia

Se existe um termômetro capaz de medir os desejos culinários do brasileiro, ele atende pelo nome de Google Trends. Nos últimos anos, o termo “bolo de caneca” aparece com frequência entre as receitas mais pesquisadas no país, especialmente em períodos de maior permanência em casa e rotina acelerada. A combinação de praticidade, preparo rápido e poucos utensílios ajuda a explicar o sucesso.

O bolo feito no micro-ondas já era conhecido, mas ganhou novo fôlego nas redes sociais com versões mais leves e adaptadas a quem busca opções menos açucaradas. A chef Tânia Bastos apostou nessa releitura ao criar uma versão com iogurte natural e frutas frescas.

“O bolo de caneca sempre foi sinônimo de rapidez. A ideia foi deixá-lo mais interessante do ponto de vista nutricional, sem perder a simplicidade”, afirma a chef. Segundo ela, o iogurte contribui para a textura e a umidade da massa, enquanto as frutas acrescentam sabor e reduzem a necessidade de açúcar em excesso.

Outro ponto forte é a praticidade. “É uma receita individual, feita na própria caneca, que não exige forno nem batedeira. Em pouco mais de um minuto está pronta. Isso conversa muito com a rotina atual”, explica.

A seguir, a receita completa.

Bolo de caneca de iogurte com frutas

Ingredientes

3 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de sopa de iogurte natural

1 ovo

1 colher de sopa de óleo

1/2 colher de chá de fermento em pó

Frutas picadas como banana, morango ou maçã

Modo de preparo

Misture o ovo, o iogurte e o óleo na caneca até ficar homogêneo. Acrescente a farinha, o açúcar e o fermento e mexa bem. Coloque pedaços de fruta por cima ou misture levemente à massa.

Leve ao micro-ondas por cerca de 1 minuto e 20 segundos. O tempo pode variar conforme a potência do aparelho.

Dica extra

Para intensificar o sabor, adicione uma pitada de canela ou algumas gotas de suco de limão.

Para a chef Tânia Bastos, o sucesso do bolo de caneca reflete uma mudança no comportamento alimentar. “As pessoas querem soluções reais para a rotina. Nem sempre há tempo para receitas elaboradas, mas isso não significa abrir mão de algo feito em casa. O simples bem feito continua sendo a melhor escolha”, conclui.

Em meio à correria, o bolo de caneca mostra que a cozinha prática pode ser também saborosa e consciente.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP