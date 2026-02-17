Curso gratuito de “Atendimento e recepção” com inscrições abertas em Hortolândia

Aulas presenciais serão no período noturno e começam no dia 25 de fevereiro

Leia + sobre economia, emprego e mercado

Está a procura de um curso profissionalizante gratuito para fazer, neste início de ano? Então, esta mensagem é para você. O Fundo Social de Solidariedade de Hortolândia, em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico de São Paulo, abriu inscrições para uma formação gratuita, na área administrativa, sobre “Atendimento e recepção”.

Há 20 vagas disponíveis. Para se inscrever é preciso ter 16 anos ou mais. Interessados podem se inscrever até a próxima terça-feira (17/02) ou enquanto houver vaga, por meio da plataforma “Trampolim”, disponível no seguinte link: https://www.trampolim.sp.gov.br/pt/.

A formação de 80 horas e com certificado, é presencial e acontecerá, no período noturno, na Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Caio Fernando Gomes Pereira, localizada na Rua Aurora Prado Tanacchi, 995, no Jardim Nossa Senhora Auxiliadora. As aulas estão previstas para começar no dia 25 de fevereiro, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h30.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP