Desde o dia 9, a unidade do Unicoo Laboratório, localizada anteriormente na Avenida São Paulo, passa a atender em novo endereço: na Rua Goiânia, 615, no bairro Cidade Nova, em Santa Bárbara d’Oeste. A mudança faz parte de um conjunto de ações que visam oferecer estruturas cada vez mais modernas, confortáveis e acolhedoras aos clientes e à comunidade.

O novo espaço, que possui estacionamento gratuito, foi planejado para proporcionar uma experiência mais humanizada e de cuidado, contando com ambientes amplos e bem distribuídos.

Entre os diferenciais da nova unidade estão o espaço kids, pensado para garantir mais conforto às crianças e tranquilidade às famílias, e salas exclusivas para exames ginecológicos e realização de curva glicêmica.

“A nova unidade do Unicoo Laboratório é resultado de um processo contínuo de evolução, com o objetivo de aprimorar o atendimento, ampliar a qualidade dos serviços e oferecer um ambiente mais confortável aos pacientes”, ressalta o médico Eduardo Miranda, presidente do Conselho Administrativo da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana Participações S/A, mantenedora do Unicoo Laboratório.

“A inauguração desta unidade representa mais um importante avanço na oferta de serviços de excelência aos nossos beneficiários e à população em geral. Trata-se de um laboratório moderno, acreditado pela ONA (Organização Nacional de Acreditação) em nível 2, cuja estrutura foi planejada para atender às necessidades de diferentes públicos, com áreas específicas para coletas pediátricas, ginecológicas e demais exames laboratoriais”, afirma o médico Frederico Reis, presidente do Conselho Administrativo da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana.

A nova unidade conta ainda com atendimento particular e domiciliar. Entre em contato pelo 0800 917 5859 para consultar valores e condições.

Serviço

Unicoo Laboratório

📍 Rua Goiânia, 615 – Cidade Nova, Santa Bárbara d’Oeste

🕕 Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 6h às 14h, e aos sábados, das 6h às 11h.

Coleta: de segunda a sexta-feira, das 06h às 13h30, e aos sábados, das 06h às 10h30.

