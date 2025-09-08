Bolsonarista Monark volta ao Brasil

Bruno Aiub ‘Monark’ anunciou seu retorno ao Brasil nas redes sociais: “Eu voltei pro Brasil, estou morando aqui há uns dois meses já, em SP ” Youtuber teria voltado para se tratar no SUS

Monark recorre no Supremo

A defesa dele recorreu nesta quinta-feira 21 contra a decisão do Supremo Tribunal Federal que negou afastar o ministro Flávio Dino do julgamento em que o influenciador tentará derrubar uma multa de 300 mil reais.

No julgamento, entre 1º e 8 de agosto no plenário virtual, prevaleceu o voto do relator, Luís Roberto Barroso, acompanhado por oito ministros. André Mendonça foi o único a acolher a demanda de Monark, enquanto Dino se declarou impedido — uma vez que era o alvo da arguição de impedimento

