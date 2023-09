O Arcebispo de São Paulo Dom Odilo Scherer

virou alvo de bolsonaristas por ter cumprimentado o presidente Lula por sua eleição. O caso foi ‘requentado’ esta semana e os perfis ligados ao ex-presidente culpam o arcebispo e a CNBB pela derrota de Bolsonaro. E atacam a CNBB por ser ‘esquerdista’. O fato é que Dom Scherer também cumprimentou Bolsonaro na eleição de 2018.

Atacado, ele foi às redes sociais questionar os conservadores que destilaram veneno contra ele.

@ DomOdilo Pergunto aos "combatentes" que me atacam: afinal, vocês estão querendo combater o aborto, ou combater um padre que também combate o aborto? Digam lá, qual é mesmo o seu interesse oculto?! Vamos juntar esforços na direção correta! Pergunto aos "combatentes" que me atacam: afinal, vocês estão querendo combater o aborto, ou combater um padre que também combate o aborto? Digam lá, qual é mesmo o seu interesse oculto?! Vamos juntar esforços na direção correta!

Internautas comentaram que o arcebispo “também parabenizou o Bolsonaro pela vitória em 2018. Aliás, as cartas são praticamente idênticas. Esse ataque contra o bispo é um absurdo.”

