Bolsonaro poderá vir sábado na Festa do Peão; convite foi feito

Bolsonaro por perto. Com 50% da festa concluída, boa parte dos ingressos do último final de semana já comercializados, agora o Rodeio de Americana poderá contar com uma atração surpresa.

No sábado, antes do show de Zé Neto e Cristiano, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sobe ao palco ao lado de empresários, do Prefeito Chico Sardelli e provavelmente também do apresentador Ratinho.

O evento oriundo da temática da pecuária tem se transformado em palanque para líderes do setor do agro e da direita em diversos municípios do país. No último domingo (11), por exemplo, o locutor Cuiabano Lima foi vaiado e muito aplaudido após fazer um discurso político. Ele chegou a dizer “Me chamam de bolsonarista” e “Vamos trabalhar porque picanha ninguém vai te dar”. A íntegra do discurso animou a plateia, em especial quem estava nos camarotes.

Em 2019, ao lado de Cuiabano, Bolsonaro instituiu o Dia do Rodeio, que é celebrado anualmente em 4 de outubro, mesma data do Dia dos Animais.

Por conta da necessidade de ampla estrutura e organização logística com a confirmação da visita de Tarcísio e o fato de Jair Bolsonaro estar em São Paulo nesta semana, surgiu a especulação se ele viria na festa.

Ao Portal Novo Momento Chico confirmou que durante sua visita ao Palácio dos Bandeirantes no último dia 26, foi cogitada essa possibilidade e o convite foi encaminhado através do governador Tarcísio.

No entanto, Bolsonaro tem evitado divulgar sua agenda com antecedência justamente para evitar apuros. Em 2022 o ex-presidente teve 67% dos votos em Americana contra 32% do atual Presidente.

