Stênio Garcia e a harmonização fail

O ator de 90 anos fez uma apresentação ao vivo de sua nova face e a internet não perdoou. Comparações com Dedé Santanta, Vladimir Putin e até Elon Musk, o novo dono do twitter.

O Fofocalizando desta terça-feira, 13, promete mudar a fisionomia de Stênio Garcia e Marilene Saade. Um dos maiores atores das novelas brasileiras, com quase 70 anos de carreira, ele topa vir à atração junto da esposa para, juntos, mostrarem o resultado de uma transformação estética proposta pelo vespertino, ao vivo, no palco do programa. O ator resolveu aceitar a intervenção pois, segundo ele, “é para frente que se anda”.

O público também confere uma entrevista de Gabriel Cartolano com o casal, onde Stênio fala sobre o que o levou a ficar na “geladeira” das produções televisivas, entre outros assuntos de sua consagrada carreira. O astro conta como conheceu a esposa e recorda: “ela deve ter notado meu interesse porque fui bastante expansivo“. Questionado de como descobriu que ela era a mulher de sua vida, responde: “você vai descobrindo as coisas juntos. Vê você naquela pessoa“.

Marilene elege ainda seus personagens favoritos de Stênio e diz serem ‘Aleijadinho’ e ‘Tio Ali’, da novela ‘O Clone’. Ele escolhe ‘Aleijadinho’ e justifica: “um personagem que estudei a fundo. Eu me apeixonei por ele e me esfregava nas paredes dos templos de ouro preto para ficar com a energia do Aleijadinho”. A respeito de novos projetos, finaliza: “o último personagem a gente nunca sabe qual será. E eu estou esperando por ele“.

